Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσία του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης - Real.gr

Μετά την εντυπωσιακή εκδήλωση στην Αθήνα, με τη συμμετοχή σχεδόν του συνόλου της πολιτικής, πολιτειακής, δικαστικής, πνευματικής, ακαδημαϊκής, οικονομικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ελλάδας και 2000 περίπου παρισταμένων πολιτών, την σκυτάλη παρέλαβε η Κομοτηνή.

Στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής παρουσιάστηκε ο επιστημονικός τόμος που συντόνισε και επιμελήθηκε ο Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Βουλευτής Ροδόπης, πρώην Υπουργός και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Θρακιώτης Δρ. Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης.

Η συλλογική αυτή μελέτη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου», συνυπογράφεται από 43 επιστήμονες από 18 Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Τον τόμο προλόγισε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, την επιστημονική επιμελήθηκε είχε ο Δρ. Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης και εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη.

Την παρουσίαση στην Κομοτηνή διοργάνωσαν και χαιρέτισαν ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Φώτιος Μάρης και ο Πρόεδρος της Στέγης Πολιτισμού ΑΜΘ του Μεγάρου κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας, οι οποίοι και προλόγισαν την εκδήλωση.

Την εκδήλωση στην Κομοτηνή στήριξαν οι Βιομηχανίες ALFAWOOD, INTERPLAST, POLYECO και το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι καινοτόμων επιχειρήσεων που στήριξαν εξαρχής την ερευνητική αυτή προσπάθεια.

Ιδιαίτερα ουσιαστικές υπήρξαν οι παρεμβάσεις των κεντρικών ομιλητών.

Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα στη διαμόρφωση της «Σύμβασης-Πλαίσιο για την ΤΝ, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου», η οποία ολοκληρώθηκε επί της προεδρίας του και υπεγράφη ήδη από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή του Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη ως εκπροσώπου της Ελλάδας στην αρμόδια Επιτροπή.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ως πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Εξωτερικών αλλά κυρίως ως διακεκριμένος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ανέλυσε τους προβληματισμούς και τις παρεμβάσεις του για το θέμα αναφερόμενος στο βιβλίο ως επιστημονικό έργο αναφοράς και επαίνεσε την προσπάθεια του Ε. Στυλιανίδη για την καινοτομία, την τόλμη και την πληρότητα της.

Τέλος, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης αναφέρθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αναλύοντας την ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ πολιτειακής και γεωπολιτικής προσέγγισης στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού τριγώνου ΗΠΑ, ΕΕ και Κίνας. Επεσήμανε την ανάγκη για μια Ηθική Τεχνητή Νοημοσύνη που διασφαλίζεται μόνο αν η Έλλογος Σκέψη του ΑΙ ισορροπείται από την Ανθρώπινη Συνείδηση που παραμένει το μυστήριο της Δημιουργίας. Επίσης, έκανε αναφορά σε παραδείγματα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και άλλα που επιβεβαιώνουν τον επίκαιρο χαρακτήρα που λαμβάνουν οι αξίες του πολιτισμού μας σε σχέση με το ΑΙ.

Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η προσωπική αναφορά του συγγραφέα στη μνήμη της δασκάλας μητέρας του, Γεωργίας Πετρά Στυλιανίδη, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, στην οποία αφιέρωσε αυτή τη δουλειά, αναγνωρίζοντας ότι αγωνίστηκε μια ζωή να μεταλαμπαδεύσει στη νέα γενιά όχι μόνο γνώσεις και δεξιότητες, αλλά συνείδηση αφοσιωμένη σε Αξίες, στην Πίστη, την Ανθρωπιά και την Αγάπη για την Πατρίδα.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η γνωστή δημοσιογράφος του ALPHA TV, Μαρία Νικόλτσιου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν όλες οι αρχές της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βουλευτές όλων των κομμάτων, Δήμαρχοι & Αυτοδιοικητικοί όλων των βαθμίδων, δικαστικοί, εκπρόσωποι του Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Μουφτής Κομοτηνής, καθώς και όλοι οι Μητροπολίτες της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Για ακόμη μια φορά, εντυπωσιακή υπήρξε η μαζική συμμετοχή του κοινού.

Δείτε εικόνες: