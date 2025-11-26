ΕΟ ΚΚΕ: Δισ. ευρώ από τις τσέπες των εργαζομένων στους ομίλους της πολεμικής βιομηχανίας - Real.gr

Παρέμβαση στη συζήτηση για την ανάπτυξη του «Προγράμματος για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία» (EDIP) στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ η οποία σημειώνει ότι «το εν λόγω ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2027, στοχεύει στην διαμόρφωση ευρωενωσιακής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης πολεμικών εξοπλισμών στον αδυσώπητο ανταγωνισμό με Κίνα, Ρωσία αλλά και ΗΠΑ για την κυριαρχία στο πεδίο της πολεμικής βιομηχανίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη στήριξη των πολεμικών εξοπλισμών της Ουκρανίας ενώ προϋποθέτει εργασιακές σχέσεις γαλέρας (και) για τους εργαζόμενους στον κλάδο με εξοντωτικά 13ωρα».

Στην ομιλία του για το πρόγραμμα EDIP ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τόνισε τα εξής:

«Δισ. ευρώ από τις τσέπες των εργαζόμενων δίνονται στους ομίλους της πολεμικής βιομηχανίας μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP), μέρος μόνο των πακτωλών της πολεμικής προετοιμασίας. ΕΕ-κυβερνήσεις πριμοδοτούν τους εμπόρους πολέμου ενώ υποχρηματοδοτούνται νοσοκομεία, σχολεία, πολιτική προστασία.

Ενισχύετε την ευρωενωσιακή πολεμική βιομηχανία και με 13ωρη εξουθενωτική εργασία, ώστε να μην μείνει πίσω στον ανταγωνισμό με Κίνα, Ρωσία αλλά και ΗΠΑ για την παραγωγή νέων οπλικών συστημάτων και διαλειτουργικότητά τους με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα αξιοποιώντας και τον μηχανισμό SAFE.

Η δε Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατιωτικό και «ενεργειακό κόμβο» όπως ήταν πριν λίγα χρόνια και η Ουκρανία, η Λιβύη, η Συρία με τη γνωστή τραγική κατάληξη για τους λαούς τους.

Οι υπουργοί στην ΕΕ όπως και της κυβέρνησης της ΝΔ στην Ελλάδα μιλούν για φέρετρα ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για βαθύτερη εμπλοκή στο πολεμικό μακελειό με τους ομίλους της πολεμικής βιομηχανίας να θησαυρίζουν.

Οι εργαζόμενοι και η νεολαία να μην θυσιάσουν τις ανάγκες τους για τα κέρδη των ομίλων, να υπερασπιστούν μαζικά την ζωή τους και τα δικαιώματά τους».