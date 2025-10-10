ΕΟ ΚΚΕ: Επιστολή στον επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ για την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων απέναντι στην έξαρση των ζωονόσων - Real.gr

Επιστολή στον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Christophe Hansen, απέστειλε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, «απαιτώντας την άμεση στήριξη των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων απέναντι στην έξαρση των ζωονόσων».

Η επιστολή των ευρωβουλευτών του κόμματος, Κώστα Παπαδάκη και Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνου, έχει ως εξής:

«Christophe Hansen

Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Κε Επίτροπε,

Στην Ελλάδα επικρατεί εκρηκτική κατάσταση λόγω της απουσίας στοιχειώδους στήριξης των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων και γεωργών απέναντι στη ραγδαία εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του καταρροϊκού πυρετού σε πολλές περιοχές της χώρας. Η μαζική θανάτωση, με βάση τα πρωτόκολλα της ΕΕ, των προσβεβλημένων από την ευλογιά κοπαδιών, οι ελλείψεις εμβολίων για τον καταρροϊκό πυρετό, οδηγεί σε τεράστιες απώλειες τους παραγωγούς, χωρίς να είναι ορατή η προοπτική περιορισμού και ελέγχου των ζωονόσων.

Εκατοντάδες χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί, πάνω από χίλιες εκτροφές έχουν αφανιστεί εξαιτίας της ευλογιάς και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται ξεκρέμαστοι χωρίς εισόδημα και χωρίς ουσιαστική στήριξη. Σημειώνουμε, επίσης, τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται στις θανατώσεις των προσβεβλημένων κοπαδιών και στην ταφή τους, αλλά και τα έξοδα απολύμανσης, τα οποία πολλοί από τους κτηνοτρόφους αυτήν την περίοδο επωμίζονται, κυριολεκτικά αβοήθητοι από τις αρμόδιες υποστελεχωμένες – στην κυριολεξία διαλυμένες- κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στον «αέρα» βρίσκεται και το εισόδημα των παραγωγών ζωοτροφών των απαγορευμένων ζωνών που δεν μπορούν να διαθέσουν την παραγωγή τους.

Ήδη από τον Ιούλιο έχουμε καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί απάντηση, με δική σας ευθύνη. Σε αυτή σας επισημαίνουμε καίρια ζητήματα σχετικά με την άμεση και 100% αποζημίωση των πληγέντων για τις απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο και παραγωγή για τα έξοδα καραντίνας, αλλά και την ανάγκη άμεσων εμβολιασμών για την ευλογιά του προβάτου. Αυτά τα προβλήματα όπως και η ανάγκη αντιμετώπισής τους σήμερα, τρεις μήνες μετά, πλέον ισχύει στο πολλαπλάσιο.

Όσο για την κυβέρνηση της ΝΔ, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ και της ΚΑΠ, περιορίζεται στην επίκληση της «ατομικής ευθύνης» των κτηνοτρόφων, στη διαχείριση των συνεπειών, αντί να λάβει μέτρα πρόληψης κι ελέγχου, στους αποσπασματικούς ψεκασμούς, στις υποσχέσεις χωρίς κανένα αντίκρισμα και στις απειλές για ανεφάρμοστα «lock down». Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επενδύει σε μια πιθανή επικείμενη εποχική αποκλιμάκωση της διασποράς της ευλογιάς για να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει την πίεση για εμβολιασμό που της ασκούν οι κτηνοτρόφοι, καθώς έχει ως μοναδικό της κριτήριο την κερδοφορία της εξωστρέφειας των μεγαλοβιομηχάνων φέτας που θησαυρίζουν από τις εξαγωγές και δεν θέλουν το εμβόλιο, όσες απώλειες (λόγω «stamping – out») κοπαδιών και να υπάρξουν.

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο αυταρχισμού, προσπαθώντας να καταστείλει τις δίκαιες κινητοποιήσεις των αγροτών που παλεύουν από κοινού με τους κτηνοτρόφους για την επιβίωση τους.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ΑΜΕΣΑ και να αναλάβει τις τεράστιες ευθύνες που έχει μαζί με την ελληνική κυβέρνηση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών που αυτή τη στιγμή κινητοποιούνται σε όλη τη χώρα διεκδικώντας:

–Πλήρη, 100% αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων και των παραγωγών ζωοτροφών για όλες τις απώλειες. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους σε μηνιαία βάση μέχρι την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών.

–Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων ποσοτήτων εμβολίων για τον καταρροϊκό πυρετό, και πραγματοποίησή τους δωρεάν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

–Να ληφθούν έστω και τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου της ευλογιάς με κρατική ευθύνη, χρηματοδότηση και έλεγχο. Να μην επιβαρυνθούν οι ίδιοι οι αγρότες από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης (π.χ. εξασφάλιση δωρεάν ζωοτροφών για καραντίνα, δωρεάν απολυμαντικών κλπ). Ανάπτυξη από το κράτος εμβολιασμών κατά της ευλογιάς, χωρίς καμία επίπτωση στους κτηνοτρόφους και με κατάργηση των σχετικών περιορισμών που υπάρχουν στους Κανονισμούς της ΕΕ.

–Πλήρη στελέχωση των κρατικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

–Εξασφάλιση από το κράτος της ανασύστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με ελεγμένα ζώα εγχώριων φυλών που αποτελούν προϋπόθεση για τη φέτα.

Κώστας Παπαδάκης

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ»