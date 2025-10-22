ΕΟ ΚΚΕ: Προδιαγεγραμμένα εγκλήματα σε Ελλάδα, Σερβία και ΕΕ - Μόνος ασφαλής δρόμος για το λαό ο αγώνας με σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» - Real.gr

Quantcast
ΕΟ ΚΚΕ: Προδιαγεγραμμένα εγκλήματα σε Ελλάδα, Σερβία και ΕΕ – Μόνος ασφαλής δρόμος για το λαό ο αγώνας με σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

13:15, 22/10/2025
Παρέμβαση στη συζήτηση για την κατάσταση στη Σερβία έναν χρόνο μετά την τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος Κώστας Παπαδάκης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, υπογράμμισε τα εξής:

«Τέμπη στην Ελλάδα, Νόβι Σαντ στη Σερβία, Ροζνάβα στη Σλοβακία και αλλού: ίδιο φονικό δρομολόγιο της εγκληματικής πολιτικής του καπιταλιστικού κέρδους, κοινή σε ΕΕ και Σερβία. Παντού στο σύστημά σας κριτήριο είναι τα κέρδη των ομίλων, που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας ως κόστος για αυτό εξελίσσονται σε κανονικότητα οι συγκρούσεις τραίνων ή τραγωδίες τύπου Νόβι Σαντ.

Η οργανωμένη συγκάλυψη αυτών των εγκλημάτων από τις κυβερνήσεις, με τη στήριξη της ΕΕ, για το κουκούλωμα των ανταγωνισμών και την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων πέφτει στο κενό από τον επίμονο εργατικό λαϊκό αγώνα.

Η ένταση της καταστολής, τα απαράδεκτα μέτρα περιορισμού των διαδηλώσεων όπως με την απαράδεκτη τροπολογία στην Ελλάδα με πρόσχημα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο το φόβο τους προδίδουν, ενώ συνθλίβεται ο μύθος περί δήθεν “κράτους δικαίου της ΕΕ”».

«Η πάλη του εργατικού κινήματος με σημαία το δίλημμα “ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για να ξεσκεπαστούν, να μην επαναληφθούν αυτά τα εγκλήματα, να τιμωρηθούν οι πολιτικά και ποινικά υπεύθυνοι» τόνισε, καταλήγοντας, ο Κ. Παπαδάκης.

 

