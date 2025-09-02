ΕΟ ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και πολλαπλάσια δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο - Real.gr

Παρέμβαση στη συζήτηση της έκθεσης για τη «στρατιωτική κινητικότητα» στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας(SEDE) του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τα εξής:

«Η έκθεση ζητά τη συγκρότηση “στρατιωτικής Σένγκεν”, ακόμα περισσότερα μέτρα και δισ. μπροστά στο νέο πακέτο για τη στρατιωτική κινητικότητα. Της …φαίνονται λίγα αυτά που περιέχονται στη στρατηγική της ΕΕ, με το δεκαπλασιασμό του προϋπολογισμού της, τα 800 δισ. του “Rearm EU”, τα 150 δισ. του SAFE και τις αυξημένες νόρμες του ΝΑΤΟ στους προϋπολογισμούς με πρόβλεψη μάλιστα για το 1,5% να δίνονται για στρατιωτικές υποδομές, γέφυρες, αυτοκινητοδρόμους στο πλαίσιο διπλής χρήσης. Ως και η αναζωογόνηση βάλτων προωθείται ως φυσικό εμπόδιο για τα αντίπαλα άρματα, ξεμασκαρεύοντας την υποκρισία περί “πράσινης ανάπτυξης” και προστασίας του περιβάλλοντος.

Για χρόνια υποδομές και έργα πολύτιμα για τη ζωή, την ασφάλεια και τη διασφάλιση του λαού λείπουν ή θυσιάζονται με κριτήριο το κόστος-όφελος, ενώ ακόμα περισσότερα μαραζώνουν, παραμένουν υποσυντήρητα και επικίνδυνα, ενώ ο λαός συνεχίζει να τα χρησιμοποιεί παίζοντας κορώνα γράμματα τη ζωή και την ασφάλεια του ίδιου και των παιδιών του.

Το ράλι των πολεμικών εξοπλισμών και διευκολύνσεων δεν έχει καμία σχέση με την “άμυνα”, όπως όλοι σας ισχυρίζεστε. Ήδη οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να μετονομάσουν και το σχετικό υπουργείο τους από “άμυνας” σε “πολέμου”, ομολογώντας ότι όλα γίνονται και στη μια και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπως και στις καπιταλιστικές Κίνα και Ρωσία για τη διεξαγωγή πολέμων για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Εκεί δηλαδή που κρίνονται οι ενεργειακοί και εμπορικοί δρόμοι, οι σπάνιες γαίες. Για να μακελεύονται οι λαοί όπως στην Ουκρανία, ή όπως ο Παλαιστινιακός που αντιμετωπίζει τη γενοκτονία, το λιμό και τον εκτοπισμό από το κράτος-κατακτητή και σύμμαχό σας Ισραήλ».

«Καμία θυσία να μην κάνουν οι λαοί για την πολεμική οικονομία σας, καμία εμπλοκή στα πολεμικά σφαγεία, αυξήσεις μισθών και δικαιωμάτων, χρηματοδότηση υποδομών για τις λαϊκές ανάγκες» τόνισε, καταλήγοντας, ο Κ. Παπαδάκης.