ΕΟ ΚΚΕ: Την ένοχη ΚΑΠ της ΕΕ, που όλοι πλην ΚΚΕ ψήφισαν, σημαδεύουν οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις - Real.gr

ΕΟ ΚΚΕ: Την ένοχη ΚΑΠ της ΕΕ, που όλοι πλην ΚΚΕ ψήφισαν, σημαδεύουν οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις

14:01, 17/12/2025
Παρέμβαση στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, αναδεικνύοντας τον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων.

Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του κόμματος Κώστας Παπαδάκης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, σημείωσε:

«Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα έχουν στριμώξει άγρια την κυβέρνηση.

Ένδειξη αδυναμίας κι όχι δύναμης είναι οι διώξεις των αγωνιζόμενων αγροτών, οι στημένες κατηγορίες. Μεγαλώνει η οργή την ώρα που οι εμπλεκόμενοι υπουργοί, τα τρωκτικά των επιδοτήσεων κι όσοι τους διευκόλυναν στη σαπίλα του οργανισμού αγροτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ κυκλοφορούν ελεύθεροι και καλύπτονται από την επιχείρηση συγκάλυψης από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Δεν πρόκειται για «ορισμένες επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν ακόμα», όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά για αντιπαράθεση με την ένοχη στρατηγική της ΚΑΠ της ΕΕ που ψήφισαν στο ευρωκοινοβούλιο ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος, Πλεύση κ.α, όλοι πλην ΚΚΕ.

Τα αιτήματα των αγροτών αυτή σημαδεύουν, σε σύγκρουση με αγροτοβιομήχανους και σουπερμαρκετάδες που τους κλέβουν το μόχθο και τους ξεκληρίζουν.

Για αυτό απαιτούν χαμηλό κόστος παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, εγγυημένες τιμές, πλήρεις αποζημιώσεις, αναπλήρωση εισοδήματος, ανασύσταση κοπαδιών, άμεση καταβολή των επιδοτήσεων.

Το ΚΚΕ εκφράζει έμπρακτα την στήριξη στον αγώνα τους με τις μορφές αγώνα που αυτοί συλλογικά επιλέγουν».

 

