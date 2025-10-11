ΕΟ ΚΚΕ: Τις απαράδεκτες και προκλητικές αξιώσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας επιχειρεί να νομιμοποιήσει η ΕΕ, κάνοντας αναφορά σε «ΤΔΒΚ» - Real.gr

Τις απαράδεκτες και προκλητικές αξιώσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας επιχειρεί να νομιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έκθεση που συντάχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (JRC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας» καταγγέλλει η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Συγκεκριμένα, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 με τίτλο “Προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών” αναφέρονται τα εξής: “Η Άγκυρα δεν έχει υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και ισχυρίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την κυριαρχία να εξερευνήσει και να εκμεταλλευτεί τους υπεράκτιους πόρους ελλείψει συμφωνίας με την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”.

Η αναφορά σε “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” επιχειρεί προκλητικά να νομιμοποιήσει το ψευδοκράτος 51 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και δίνει αέρα στα πανιά στις διεκδικήσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας. Στην ίδια έκθεση εκτίθεται επίσης χάρτης που αποτυπώνει το ανυπόστατο “Τουρκο-Λιβυκό Σύμφωνο”.

Οι απαράδεκτες αναφορές της έκθεσης του JRC, όσο και του ψευδεπίγραφου “Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας” που λειτουργούν υπό την αιγίδα της ΕΕ και της Κομισιόν της, αναδεικνύουν τους σφοδρούς ανταγωνισμούς και την κινητικότητα των αστικών τάξεων για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της ΝΑ Μεσογείου και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας.

Καθόλου τυχαίες δεν είναι τέτοιες αναφορές εκ μέρους της ΕΕ σε μια περίοδο μάλιστα που προωθείται στο σχέδιο Τραμπ για μια εύθραυστη “εκεχειρία” με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας και μετατρέποντάς τη σε αμερικάνικο προτεκτοράτο. Η Τουρκία μάλιστα εμφανίζεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας διεκδικώντας αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή για τα μονοπώλια της.

Παράλληλα η ΕΕ θεωρεί “στρατηγικό εταίρο” της την Τουρκία με στόχο να την προσδέσει στον ευρωατλαντικό άξονα στην αντιπαράθεση με Κίνα και Ρωσία. Για τον ίδιο λόγο κυβερνήσεις κρατών-μελών και μονοπωλιακοί όμιλοι της πολεμικής βιομηχανίας θέλουν να ενταχθεί αυτή στο μηχανισμό “SAFE” της ΕΕ ώστε να προχωρήσουν σε σύμπραξη έργων στα πλαίσια της πολεμικής οικονομίας».

«Το ΚΚΕ σταθερά αντιπαλεύει τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών” που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και την προβολή της ΕΕ ως τάχα “πυλώνα” υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας έναντι των αναθεωρητικών προκλήσεων της αστικής τάξης της Τουρκίας. Πρόκειται για επιζήμια για το λαό στρατηγική, στην οποία συμπλέουν μαζί με την κυβέρνηση της ΝΔ κι όλες οι αστικές δυνάμεις, που ενώ λιβανίζουν την ΕΕ και την πολιτική της τώρα τάχα “πέφτουν από τα σύννεφα”.

Από τη σκοπιά υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων το ΚΚΕ αναδεικνύει πως χρειάζεται να δυναμώσει η κοινή πάλη του ελληνικού και του τουρκικού λαού ώστε να μην “υπάρξει καμία αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν”. Για να γίνουν οι θαλάσσιες ζώνες πεδίο κάλυψης των λαϊκών αναγκών και όχι εστίες που οξύνουν τις αντιθέσεις των αστικών τάξεων με απρόβλεπτες για τους λαούς συνέπειες» καταλήγει η ΕΟ του ΚΚΕ.