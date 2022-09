Επαφές Ν. Δένδια στη Ν. Υόρκη με Σολτς, Στόλτενμπεργκ, Βούτσιτς, Αμπντάλα Β΄, Σελάκοβιτς, Κοβατσέφσκι, Οσμάνι

Σύντομες συναντήσεις με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, τον πρωθυπουργό της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τον ομόλογό του Νίκολα Σελάκοβιτς, καθώς και με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄είχε στο περιθώριο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σύντομη συνάντηση στο περιθώριο της 77ης ΓΣ του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη με τον Καγκελάριο της Γερμανίας O. Scholz - Brief meeting on the sidelines of the 77th #UNGA in #NewYork with #Germany@Bundeskanzler Olaf Scholz. pic.twitter.com/r3A0BL1QOf — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 20, 2022

Σύντομες συναντήσεις με ΠΘ Ιράκ & ΥΠΕΞ Γκάνα, Ινδονησίας, Σενεγάλης, στην έναρξη της Γεν. Συζήτησης της ΓΣ του ΟΗΕ - Ι had brief meetings with #Iraq PM @MAKadhimi & FMs of ????@AyorkorBotchwey, ????R.Marsudi, ????@AissataOfficiel at the Opening of the General Debate of the 77th #UNGA. pic.twitter.com/DZxM9gMfxw — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 20, 2022

Είχα την ευκαιρία σύντομης συνάντησης με ΑΜ Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah Β΄, στο περιθώριο της 77ης ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη - Ι had the opportunity to meet briefly with ΗΜ the King of Jordan @KingAbdullahII, on the margins of the 77th #UNGA in #NewYork. pic.twitter.com/nkn8S43euY — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 20, 2022

Είχα σύντομη συνάντηση στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο και τον ΥΠΕΞ της Σερβίας - Ι had a brief meeting with #Serbia President @avucic & FM Nikola Selakovic on the sidelines of #UNGA. pic.twitter.com/laSQD1hHID — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 20, 2022

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ουκρανία, επισημαίνεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, είχα σύντομη συνάντηση με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο & την Ουκρανία - On the margins of #UNGA, Ι had a brief meeting with @NATO SecGen @jensstoltenberg. Focus on developments in Eastern Mediterranean & Ukraine. pic.twitter.com/CmfaSsqLSS — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 20, 2022

Επίσης, πριν από την έναρξη της γενικής συζήτησης της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών είχε σύντομη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι και τον ομόλογό του Μπουγιάρ Οσμάνι.