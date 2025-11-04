Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ - Ο διάλογος με τον Κωνσταντίνο Τασούλα - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ αποτέλεσε το θέμα της έναρξης του διαλόγου του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα με την κα Γκιλφόϊλ μπροστά στις κάμερες.
Κ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Όπως βλέπετε υπήρξε εξαιρετική προσμονή για την άφιξή σας. Εξαιρετικά μεγάλη προσμονή. Μπορείτε να το καταλάβετε από τους φωτορεπόρτερ.
Κ.ΓΚΙΛΦΟΪΛ: Ευχαριστώ. Ναι, ήταν υπέροχα. Μου φέρονται τόσο καλά. Είναι εξαιρετική εμπειρία. Και χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
Κ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είχατε έρθει ως τουρίστρια;
Κ.ΓΚΙΛΦΟΙΛ: Ναι. Για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC.
Κ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Αλήθεια; Το 2004;
Κ.ΓΚΙΛΦΟΙΛ: Ναι. Είχα το μήνα του μέλιτος εδώ. Θαυμάσιο μήνα του μέλιτος, αλλά…
Κ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ο μήνας του μέλιτος ήταν θαυμάσιος. Ο γάμος ήταν…
Κ.ΓΚΙΛΦΟΙΛ: Αλλά έχω νέο σύζυγο.
Κ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Αλήθεια; Στην Αθήνα ήταν ο μήνας του μέλιτος ή και στα νησιά;
Κ. ΓΚΙΛΦΟΙΛ: Στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη. Και μετά ξεκίνησα να διαβάζω αρχαία ελληνική ιστορία… όταν ήμουν 18 ετών…
