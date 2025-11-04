Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ - Ο διάλογος με τον Κωνσταντίνο Τασούλα - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Τα διαπιστευτήριά τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επέδωσαν οι νέοι πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας Harriet E. Berg, του Καναδά Sonya Thissen και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Kimberly Guilfoyle.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ αποτέλεσε το θέμα της έναρξης του διαλόγου του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα με την κα Γκιλφόϊλ μπροστά στις κάμερες.

Κ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Όπως βλέπετε υπήρξε εξαιρετική προσμονή για την άφιξή σας. Εξαιρετικά μεγάλη προσμονή. Μπορείτε να το καταλάβετε από τους φωτορεπόρτερ.

Κ.ΓΚΙΛΦΟΪΛ: Ευχαριστώ. Ναι, ήταν υπέροχα. Μου φέρονται τόσο καλά. Είναι εξαιρετική εμπειρία. Και χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα και στην Ελλάδα.

Κ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είχατε έρθει ως τουρίστρια;

Κ.ΓΚΙΛΦΟΙΛ: Ναι. Για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC.

Κ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Αλήθεια; Το 2004;

Κ.ΓΚΙΛΦΟΙΛ: Ναι. Είχα το μήνα του μέλιτος εδώ. Θαυμάσιο μήνα του μέλιτος, αλλά…

Κ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ο μήνας του μέλιτος ήταν θαυμάσιος. Ο γάμος ήταν…

Κ.ΓΚΙΛΦΟΙΛ: Αλλά έχω νέο σύζυγο.

Κ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Αλήθεια; Στην Αθήνα ήταν ο μήνας του μέλιτος ή και στα νησιά;

Κ. ΓΚΙΛΦΟΙΛ: Στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη. Και μετά ξεκίνησα να διαβάζω αρχαία ελληνική ιστορία… όταν ήμουν 18 ετών…

Δείτε φωτογραφίες: