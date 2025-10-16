Επεισοδιακός διάλογος μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στη Βουλή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε έντονο κλίμα συνεχίστηκε η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη δευτερολογία του, να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη στάση της Ελλάδας.

Ακολούθησε διάλογος και αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη:

Πρωθυπουργός: «Μπορεί το στυλ του Τραμπ να μην αρέσει, αλλά θα συνιστούσα λίγο περισσότερο προσοχή. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του».

Ανδρουλάκης: «Είστε εκπρόσωπος των ΗΠΑ;»

Πρωθυπουργός: «Όχι κ. Ανδρουλάκη, είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και αγωνίζομαι να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα. Και κάνω την Ελλάδα ισχυρή και επενδύω στις ένοπλες δυνάμεις και φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της ευρώπης όπως ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ…».

Δείτε το στιγμιότυπο στο 19:00 του βίντεο:

Επιπλέον, οπρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική της Ελλάδας στο Παλαιστινιακό, τονίζοντας ότι η Αθήνα «στηρίζει σταθερά τη λύση των δύο κρατών, με το παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχει ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ».

Και πρόσθεσε: «Μου έκανε εντύπωση ότι κανείς σας δεν αναφέρθηκε στην απάνθρωπη επίθεση εναντίον νέων Ισραηλινών, που αποτέλεσε την αφορμή για την κλιμάκωση της κρίσης. Έχω πει ξεκάθαρα ότι η αντίδραση του Ισραήλ ξεπέρασε κάθε όριο, δεν δικαιολογείται η επίθεση σε αμάχους και παιδιά. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά από εμένα; Τώρα τα ακούτε πρώτη φορά;».