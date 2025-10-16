Επεισοδιακός διάλογος μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στη Βουλή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ακολούθησε διάλογος και αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη:
Πρωθυπουργός: «Μπορεί το στυλ του Τραμπ να μην αρέσει, αλλά θα συνιστούσα λίγο περισσότερο προσοχή. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του».
Ανδρουλάκης: «Είστε εκπρόσωπος των ΗΠΑ;»
Πρωθυπουργός: «Όχι κ. Ανδρουλάκη, είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και αγωνίζομαι να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα. Και κάνω την Ελλάδα ισχυρή και επενδύω στις ένοπλες δυνάμεις και φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της ευρώπης όπως ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ…».
Επιπλέον, οπρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική της Ελλάδας στο Παλαιστινιακό, τονίζοντας ότι η Αθήνα «στηρίζει σταθερά τη λύση των δύο κρατών, με το παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχει ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ».
Και πρόσθεσε: «Μου έκανε εντύπωση ότι κανείς σας δεν αναφέρθηκε στην απάνθρωπη επίθεση εναντίον νέων Ισραηλινών, που αποτέλεσε την αφορμή για την κλιμάκωση της κρίσης. Έχω πει ξεκάθαρα ότι η αντίδραση του Ισραήλ ξεπέρασε κάθε όριο, δεν δικαιολογείται η επίθεση σε αμάχους και παιδιά. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά από εμένα; Τώρα τα ακούτε πρώτη φορά;».