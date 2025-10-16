Επεισόδιο Βελόπουλου-Καιρίδη στη Βουλή - Η φράση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης που προκάλεσε αντιδράσεις - Real.gr

Εκτός ορίων βγήκε η κόντρα μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη με τους δυο τους να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με ακραίες εκφράσεις.

Γιώργου Λυκουρέντζου

Η άγρια αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή την ώρα που ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλούσε από το βήμα. Ο κ. Βελόπουλος κατηγορούσε κυβερνητικά στελέχη για έλλειψη πατριωτισμού. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας άρχισε να τον διακόπτει φωνάζοντας «τα λεφτά από τη Γερμανία θα τα φέρεις;» αναφερόμενος στις καταθέσεις της συζύγου του κ. Βελόπουλου οι οποίες είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι βρίσκονται στη Γερμανία .

Στο σημείο εκείνο ο κ. Βελόπουλος είπε «άκου λίγο κύριε, θα σου απαντήσω με μία έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα, είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια, έτσι; Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου, μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα δια να ομιλείς. Εσύ που έλεγες ότι είμαστε απόγονοι Τούρκων δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς, τέλος η πλάκα».

Ο κ. Καιρίδης αρχισε να φωνάζει συνεχώς με τον κ. Βελόπουλο να επιμένει: «ρε καημένο παιδί, θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνεις εκτός θέσης, ούτε βουλευτής θα γίνεις».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απολογήθηκε προς το προεδρείο, λέγοντας πως ο κ. Βελόπουλος δεν απαντά, για να λάβει την απάντηση από την Όλγα Γεροβασίλη, πως δεν είναι διάλογος η συζήτηση. Ο κ. Βελόπουλος αφότου υπέπεσε σε απρέπειες για τις οποίες των εγκάλεσαν κι άλλοι βουλευτές από τα έδρανα, συνέχισε επί του προσωπικού λέγοντας πως «όταν αντιμαχείς με ανόητο, θα απαντήσεις ανόητα» για να συμπληρώσει δείχνοντας τον Δημήτρη Καιρίδη «ο κύριος, που πληρώνεται από το Δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις μου, που έχω 500 εργαζόμενους, που τζιράρω εκατομμύρια ευρώ, θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ».

Τέλος, απευθυνόμενος στον Δημήτρη Καιρίδη δήλωσε, «Ήξερα ότι κακιά είσαι, αλλά όχι τόσο». Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει τι εννούσε, ο Βελόπουλος επιχείρησε μια αμήχανη αναδίπλωση: «Το παίρνω ως κακία και όχι ως κακιά» και «Κακιά άποψη. Πειράζει; Κακιά αντίληψη», απάντησε σε βουλευτές της ΝΔ που ζήτησαν εξηγήσεις.

Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Real Fm λέγοντας: «Θέλω να καταγγείλω τη στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης του κυρίου Βελόπουλου, στη Βουλή και τις εκφράσεις «πεζοδρομίου» που ακούστηκαν κυρίως για τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, τον κύριο Καιρίδη, αλλά και συνολικά για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω καν να τα επαναλάβω. Όσο σφοδρή και να είναι η πολιτική αντιπαράθεση, όσα και θέλει να θέλει να μας επιρρίψει η αντιπολίτευση, εμείς έχουμε πρόθεση να τα απαντήσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν κανέναν χώρο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να αναβιώσουμε τις ημέρες ντροπής των προηγούμενων ετών και καλώ το σύνολο των κομμάτων να καταδικάσουν αυτές τις απαράδεκτες, για να μην πω κάτι πιο χοντρό, εκφράσεις».

