Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς των κομμάτων της «προοδευτικής αντιπολίτευσης» για την Γάζα - Real.gr

Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς των κομμάτων της «προοδευτικής αντιπολίτευσης» για την Γάζα

21:15, 21/08/2025
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση ώστε η χώρα να πάρει πρωτοβουλίες για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης.

Επικοινωνία με αρχηγούς των κομμάτων της «προοδευτικής αντιπολίτευσης» είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με στόχο την κοινή τους δράση προς την κυβέρνηση, για το θέμα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε την ανάγκη συνεννόησης και κοινής δράσης προς την κυβέρνηση, ώστε η χώρα να πάρει πρωτοβουλίες για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θετικά έχουν ανταποκριθεί, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

