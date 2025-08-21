Quantcast
Επικοινωνία του Δ. Κουτσούμπα με τον Σ. Φάμελλο σχετικά με την πρωτοβουλία του για την Παλαιστίνη - Real.gr
real player

Επικοινωνία του Δ. Κουτσούμπα με τον Σ. Φάμελλο σχετικά με την πρωτοβουλία του για την Παλαιστίνη

23:30, 21/08/2025
Επικοινωνία του Δ. Κουτσούμπα με τον Σ. Φάμελλο σχετικά με την πρωτοβουλία του για την Παλαιστίνη

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην επικοινωνία του με τον Σωκράτη Φάμελλο, σύμφωνα με πηγές του ΚΚΕ, «επισήμανε πως τις κρίσιμες αυτές τις ώρες, που βρίσκεται σε εξέλιξη το κτηνώδες σχέδιο του Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της Γάζας και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, επείγει να δυναμώσει η λαϊκή κινητοποίηση για να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και η απαίτησή του να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ, να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Το ΚΚΕ σ’ αυτή την υπόθεση δίνει όλες του τις δυνάμεις».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της πρόσφατης κοινής δήλωσης των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, παραμένει επίκαιρο».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

14:44 21/08
Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

17:39 21/08
Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

21:29 21/08
Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

20:05 21/08
Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

17:45 21/08
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

16:17 21/08
Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

18:41 21/08
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

19:00 21/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved