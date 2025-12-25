Επικοινωνία του Γ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπ. Αμπντελάτι - Real.gr

Quantcast
22:25, 25/12/2025
Επικοινωνία του Γ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπ. Αμπντελάτι

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, σε παλαιότερη συνάντησή τους

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι. Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, διμερή θέματα και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την προθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Συζήτησαν επίσης το σχέδιο τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, τονίζοντας τη σημασία της σύντομης διεξαγωγής τριμερούς υπουργικής συνάντησης για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο.

