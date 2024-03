Επικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι: Η επίσκεψή μου στην Οδησσό μου κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη να εντείνουμε τη βοηθειά μας

«Μίλησα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τις σημερινές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Η επίσκεψή μου στην Οδησσό μου κατέδειξε ακόμη περισσότερο την επείγουσα ανάγκη να εντείνουμε τη βοήθειά μας. Χαίρομαι που βλέπω την Ουκρανία να σημειώνει σταθερή πρόοδο προς την ένταξή της στην ΕΕ».

Δείτε την ανάρτηση:

I spoke with @ZelenskyyUa ahead of today's #EUCO discussions on Ukraine. Greece will continue to support Ukraine. My visit to Odessa impressed upon me even more the urgency of stepping up our assistance. I am glad to see Ukraine making steady progress towards EU membership.