Επιμένει ο Ερντoγάν στα fake news: «H Eλλάδα δεν μπορεί να είναι συνομιλητής μας, δεν είμαστε ίσοι - Θα λογοδοτήσουν»

«Ξεχνούν τις μέρες που πανηγύριζαν για τη σφαγή της Τριπολιτσάς σαν ημέρα της νίκης τους και ακόμα δεν έχουν πληρώσει γι αυτό. Δεν είναι πρόοδος και τίμιο να κρύβεσαι πίσω από άλλους. Η στρατιωτική ανάπτυξη και η οικονομική βοήθεια δεν είναι αρκετή ώστε η Ελλάδα να φτάσει στο επίπεδό μας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό έκανε λόγο για παιδιά και αθώους που η ίδια νοοτροπία άφησε να πεθάνουν, βυθίζοντας τις βάρκες τους σε Αιγαίο και Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι «σίγουρα θα λογοδοτήσουν κάποτε». Σημειώνεται ότι η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για «εγκλήματα πολέμου».

«Παρακολουθούμε στενά τις πολιτικές της γειτονικής μας Ελλάδας» συνέχισε, κάνοντας λόγο για προκλήσεις. Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «προβοκάτσιες της Ελλάδας», ενώ υπενθύμισε το «τίμημα που πλήρωσε» η χώρα μας, «πριν από έναν αιώνα».

Turkish President Erdogan:

- Greece aren't at our level as they're not our equal politically, economically or militarily

- Foreign military build-up across Greece should disturb Greek people, not us

- Greece will be held accountable for people it left to die in Mediterranean