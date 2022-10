Επιμένει ο Τσαβούσογλου στην πρόκληση και το ψέμα για τους γυμνούς μετανάστες - «Ξεδιάντροπο η Ελλάδα να προσπαθεί να φανεί ότι έχει δίκιο»

«Είναι πραγματικά ξεδιάντροπο και απερίσκεπτο η Ελλάδα να προσπαθεί να φανεί ότι έχει δίκιο ακόμα και στην πιο άδικη κατάσταση», είπε ο Τσαβούσογλου. «Η Ελλάδα είναι τόσο άσχετη που ακόμη κι όταν έχει άδικο, προσπαθεί να δείξει στον εαυτό της ότι έχει δίκιο. Αυτό μόνο η Ελλάδα θα μπορούσε να το καταφέρει» ανέφερε προκλητικά σε δηλώσεις του.

Παράλληλα, κατηγόρησε χώρες που υποστηρίζουν την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε στη Γαλλία και τον Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας ότι αδίκως βρίσκονται στο πλευρό της Αθήνας.

«Την τελευταία εβδομάδα 4 μετανάστες βγήκαν νεκροί από το Αιγαίο. Η Ελλάδα τους άφησε πάλι να πεθάνουν. Η Ελλάδα τους απωθεί, κατάσχοντας τα πάντα στους μετανάστες, αφήνοντάς τους γυμνούς. Είναι φυσικό να συκοφαντεί την Τουρκία καθώς τα εγκλήματά της αυξάνονται. Κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουν την Ελλάδα. Το κερί του ψεύτη στην Ελλάδα καίει μέχρι το βράδυ», είπε μεταξύ άλλων.

Εν μέσω των έντονων αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι σκληρές εικόνες που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Νότης Μηταράκης, η Άγκυρα έχει ήδη αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη, με τον υπουργό Εσωτερικών, Ισμαήλ Κατακλί, να καλεί μάλιστα την Ελλάδα να σταματήσει αυτό που, σε ένα tweet, χαρακτήρισε «χειραγώγηση και ανεντιμότητα».

Türkiye's behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. pic.twitter.com/JYtUG1RnzC