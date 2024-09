Επίσημη επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Κατάρ

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ από τις 22 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2024, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του, Chief of Staff of the Qatari ArmedForces Lieutenant General (Pilot) Salem bin HamadAl Aqeel Al Nabit.