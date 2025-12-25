Επίσκεψη Γεωργιάδη σε εφημερεύοντα νοσοκομεία ανήμερα των Χριστουγέννων - Κέρασε γλυκά τους εργαζομένους στο ΕΣΥ - Real.gr

Quantcast
16:46, 25/12/2025
Επίσκεψη Γεωργιάδη σε εφημερεύοντα νοσοκομεία ανήμερα των Χριστουγέννων – Κέρασε γλυκά τους εργαζομένους στο ΕΣΥ

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε νοσοκομεία που εφημέρευαν, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου.

Ο στόχος ήταν, όπως ανέφερε ο υπουργός, να στηρίξουν συμβολικά εργαζόμενους του ΕΣΥ και ασθενείς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μοιράζοντας γλυκά και ανταλλάσσοντας ευχές.

«Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα», καταλήγει στην ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας.

 

 

