Επίσκεψη Ν. Δένδια στο υπό ανέγερση πανεπιστημιακό παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε, σήμερα, επίσκεψη στον χώρο του υπό ανέγερση Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου, το οποίο κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο Φίλλυρο Θεσσαλονίκης.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρέχει «τεχνογνωσία για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία», ενώ υπογραμμίζει: «Ενημερώθηκα από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος πρέσβη ε.τ. Γιάννη Ραπτάκη για το νέο νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία και αισθάνθηκα υπερηφάνεια και αισιοδοξία».

«Πρόκειται», εξηγεί ο κ. Δένδιας, «για ένα έργο υπερεθνικής σημασίας».

«Θα προσφέρει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σε όλα τα Βαλκάνια», προσθέτει, «ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες υγείας, φροντίδα υψηλής ποιότητας και ελπίδα για κάθε παιδί και την οικογένειά του».

Ο υπουργός ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον πρόεδρό του Ανδρέα Δρακόπουλο, «για τη γενναιοδωρία και το όραμά τους».

«Το νέο νοσοκομείο στέλνει ένα μήνυμα: η ισχυρή άμυνα μιας χώρας περιλαμβάνει και τη μέριμνα για την υγεία, την παιδεία και την ευημερία των πολιτών» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.