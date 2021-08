Επίσκεψη Δένδια στη Βόρεια Μακεδονία: Με ποιους συναντήθηκε - Τι βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας καθώς και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, της χώρας πραγματοποίησε ο Υπ. Εξωτερικών Ν. Δένδιας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα Σκόπια.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα Σκόπια.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η διμερής συνεργασία στην οικονομία, τις επενδύσεις, το εμπόριο, την ενέργεια, τις μεταφορές, καθώς και η καταπολέμηση της πανδημίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Εξετάσθηκαν επίσης η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της χώρας, Νικολά Ντιμιτρόφ, βρέθηκαν η διμερής συνεργασία και η υποστήριξη στην ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, στη βάση της υφιστάμενης αιρεσιμότητας και με τη συνεπή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών ως προϋπόθεση, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στο twitter.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πενταρόφσκι, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, ενόψει και της επικείμενης επίσημης επίσκεψης του κ. Πενταρόφσκι στην Αθήνα, καθώς και η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και η ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα την ανάρτηση του υπουργείου στο twitter.

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας, Ταλάτ Τζαφέρι, η συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.