Επίθεση Αγκυρας στην Αθήνα για το θαλάσσιο χωροταξικό - Real.gr

Την έντονη αντίδρασή της για την επικαιροποίηση του ελληνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) που έχει καταχωρηθεί στη σχετική πλατφόρμα της Ε.Ε. εκφράζει η Αγκυρα, μέσω δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντζού Κετσελί.

Η τουρκική πλευρά κάνει λόγο για «μονομερή βήματα της Ελλάδας», τα οποία, όπως υποστηρίζει, «είναι καταδικασμένα να αποτύχουν και παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο». Ισχυρίζεται, δε, ότι «ο ελληνικός ΘΧΣ παραβιάζει τη δικαιοδοσία της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο».

Αναλυτικά η δήλωση του Τούρκου εκπροσώπου του ΥΠΕΞ:

«Σχετικά με τον Χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας που έχει καταχωρισθεί στην Πλατφόρμα Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της ΕΕ [σ.σ. EU Maritime Spatial Planning]:

Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) που καταβάλλονται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας ανακοίνωσε τον εθνικό της ΘΧΣ στις 16 Απριλίου 2025 και τον κοινοποίησε στη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO στις 12 Ιουνίου 2025.

AB’nin Deniz Mekansal Planlama Platformu’nda Kayıtlı Yunan Deniz Mekansal Planlama Haritası Hakkında: Türkiye, BM’nin ilgili organlarının tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen Deniz Mekansal Planlama (DMP) çalışmalarını yakından takip etmektedir. Bilindiği üzere, ülkemiz 16 Nisan… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) November 21, 2025

Έχει παρατηρηθεί ότι ο ελληνικός χάρτης ΘΧΣ που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Πλατφόρμας ΘΧΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο οποίος παραβιάζει περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενημερώθηκε με αναφορά σε “αρμόδιες ελληνικές αρχές”.

Γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα, συνεχίζοντας να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του θαλάσσιου διεθνούς δικαίου, επιχειρεί να κάνει δεκτή μέσω της Ε.Ε. Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) που δεν έχει επίσημα ανακηρύξει στην Ανατολική Μεσόγειο, εργαλειοποιώντας τον χάρτη ΘΧΣ.

Η χώρα μας απορρίπτει αυτή την παράνομη προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένου γεγονότος. Η Τουρκία κοινοποίησε στον ΟΗΕ με ολοκληρωμένο τρόπο τη νομική της θέση σχετικά με τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο στις 18 Μαρτίου 2020.

Από αυτή την άποψη, η φερόμενη ως ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο που απεικονίζεται στον ελληνικό χάρτη ΘΧΣ βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει αντιλήψεις για την ΑΟΖ και τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της, τα οποία δεν έχει οριοθετήσει με τους γείτονές της, ενσωματώνοντάς τα στον χάρτη ΘΧΣ της είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και συνιστούν μονομερή βήματα που αντιβαίνουν στο Διεθνές Δίκαιο».