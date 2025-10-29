Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη - Πέταξαν μολότοφ στην πόρτα - ΦΩΤΟ - Real.gr

Επίθεση σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Σε ανάρτησή του ο κ. Θεοχάρης αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα, οργανωμένη ομάδα γνωστών-αγνώστων επιτέθηκε στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και αυτό είναι το μόνο παρήγορο στοιχείο μιας ενέργειας που δεν στρέφεται μόνο εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον των θεσμών και της ίδιας της πολιτικής ζωής.

Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία.

Η Δημοκρατία όμως δεν εκφοβίζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν κάνει βήμα πίσω απέναντι σε όσους επιχειρούν να την πλήξουν.

Εμπιστευόμαστε τις Αρχές που ήδη διερευνούν το περιστατικό και αναμένουμε την πλήρη απόδοση ευθυνών.

Με ψυχραιμία, ενότητα και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε.»

Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη εξέφρασε η ΝΔ που κάνει λόγο για «φασιστική ενέργεια» και «θρασύδειλους τραμπούκους».

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει: «Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού! Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους. Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».