Επίθεση Ερντογάν κατά ΗΠΑ: Στην Ελλάδα δίνουν μαχητικά αλλά στην Τουρκία μόνο κυρώσεις

«Tι θα κάνουμε αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τα F-16; Θα φροντίσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή θα δώσετε στην Ελλάδα κάθε είδους υποστήριξη στα F-16, θα δημιουργήσετε βάσεις εκεί, αλλά δεν θα δώσετε αυτή την υποστήριξη σε μια φίλη χώρα όπως η Τουρκία στο ΝΑΤΟ και σε μια χώρα που παρέχει κάθε είδους υποστήριξη στο ΝΑΤΟ;», ανέφερε προκλητικά ο Ερντογάν.

In a wide-ranging interview with Turkey’s president, @JudyWoodruff asked @RTErdogan about the relationship between his country and the United States. https://t.co/x2wbLMyl6Opic.twitter.com/ZGD6Ons5uU