Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα - Real.gr

Τη βαθιά του λύπη για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά συνανθρώπους μας, εκφράζει με μήνυμά του στο «Χ», ο επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά συνανθρώπους μας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους, καθώς και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους αυτές τις δύσκολες στιγμές», είναι το μήνυμα του Έλληνα Επιτρόπου.