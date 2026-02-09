«Επτά δικλείδες ασφαλείας για τα έργα που χρηματοδοτεί η Ε.Ε.» - Αρθρο του Γιώργου Αυτιά - Real.gr

Τα πάνω κάτω έρχονται στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, που αφορούν έργα τα οποία επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Πλέον τα πάντα θα κινούνται σε αυτόματο μηχανισμό ελέγχου από την καρδιά της Ευρώπης έως τη χώρα εκτέλεσης του κάθε έργου, ώστε να αποκλείονται απάτες που έως τώρα ήταν διάχυτες σε πολλά κράτη.

Πώς θα συμβεί αυτό; Η Ευρώπη θα γνωρίζει τα πάντα μέσα από ένα κεντρικό ελεγκτικό κέντρο! Από τον εργολάβο του έργου έως την τελική ημερομηνία απόδοσης του έργου. Ολα δείχνουν ότι η Ευρώπη «βάζει μυαλό» και όρια και δημιουργεί δικλείδες ασφαλείας σε κάθε χρηματοδότηση έργου. Θα υπάρχει ένας κεντρικός άξονας αξιολόγησης με επτά «κλειδιά» που θα ελέγχει πλέον τα πάντα, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα απάτης ή υπεξαίρεσης του χρήματος των Ευρωπαίων πολιτών.

Ποιος χρηματοδοτείται. Θα ερευνάται εξαρχής σε ποιον πηγαίνουν τα χρήματα και ποια εικόνα έχει ο συγκεκριμένος εργολάβος.

Ποια η πορεία της χρηματοδότησης. Θα κινείται παράλληλα με την εκτέλεση του έργου.

Με ποιο ποσό έχει χρηματοδοτηθεί το έργο.

Ποια η πορεία του έργου με αναλυτική κατάσταση.

Ποιοι υπέγραψαν τη χρηματοδότηση.

Ποιος είναι ο φορέας δημιουργίας του έργου.

Πότε ολοκληρώνεται το έργο.

Η νέα διαδικασία

Πλέον κάθε χρηματοδότηση θα έχει επτά στενωπούς ελέγχου.