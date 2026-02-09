«Επτά δικλείδες ασφαλείας για τα έργα που χρηματοδοτεί η Ε.Ε.» - Αρθρο του Γιώργου Αυτιά - Real.gr

Τα πάνω κάτω έρχονται στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, που αφορούν έργα τα οποία επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ενωση.
Πλέον τα πάντα θα κινούνται σε αυτόματο μηχανισμό ελέγχου από την καρδιά της Ευρώπης έως τη χώρα εκτέλεσης του κάθε έργου, ώστε να αποκλείονται απάτες που έως τώρα ήταν διάχυτες σε πολλά κράτη.
Πώς θα συμβεί αυτό; Η Ευρώπη θα γνωρίζει τα πάντα μέσα από ένα κεντρικό ελεγκτικό κέντρο! Από τον εργολάβο του έργου έως την τελική ημερομηνία απόδοσης του έργου. Ολα δείχνουν ότι η Ευρώπη «βάζει μυαλό» και όρια και δημιουργεί δικλείδες ασφαλείας σε κάθε χρηματοδότηση έργου. Θα υπάρχει ένας κεντρικός άξονας αξιολόγησης με επτά «κλειδιά» που θα ελέγχει πλέον τα πάντα, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα απάτης ή υπεξαίρεσης του χρήματος των Ευρωπαίων πολιτών.
- Ποιος χρηματοδοτείται. Θα ερευνάται εξαρχής σε ποιον πηγαίνουν τα χρήματα και ποια εικόνα έχει ο συγκεκριμένος εργολάβος.
- Ποια η πορεία της χρηματοδότησης. Θα κινείται παράλληλα με την εκτέλεση του έργου.
- Με ποιο ποσό έχει χρηματοδοτηθεί το έργο.
- Ποια η πορεία του έργου με αναλυτική κατάσταση.
- Ποιοι υπέγραψαν τη χρηματοδότηση.
- Ποιος είναι ο φορέας δημιουργίας του έργου.
- Πότε ολοκληρώνεται το έργο.
Η νέα διαδικασία
Πλέον κάθε χρηματοδότηση θα έχει επτά στενωπούς ελέγχου.
- Ο εργολάβος: Ποιος είναι ο εργολάβος που χρηματοδοτείται με πλήρη στοιχεία. Ονομα, δραστηριότητα, ΑΦΜ, έδρα, αριθμός απασχολουμένων, «καθαρότητα» επιχείρησης, μη εμπλοκή σε φοροδιαφυγή και προοπτικές.
- Η πορεία χρηματοδότησης: Θα ελέγχεται η πορεία χρηματοδότησης απευθείας από το κεντρικό όργανο της Ε.Ε., το οποίο θα μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Ροή έργου, ροή χρηματοδότησης κ.λπ.
- Ο έλεγχος των χρημάτων: Ελεγχος του διατιθέμενου ποσού. Δηλαδή κάθε κίνηση θα ελέγχεται ώστε να αποκλείονται υποτιμολογήσεις, υπερκοστολογήσεις και πιθανές εξαπατήσεις.
- Η πορεία του έργου: Η πορεία του έργου θα είναι το κομβικό σημείο ελέγχου από οικονομολόγους, τεχνικούς, λογιστές και ανεξάρτητους φορείς.
- Ποιοι υπέγραψαν: Οσοι έχουν βάλει την υπογραφή τους για τη συμφωνία, Ε.Ε., κράτος-μέλος, επόπτης του έργου, υπουργός και επιχειρηματίας θα ελέγχονται βήμα βήμα.
- Ο αυστηρός έλεγχος του φορέα: Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος του φορέα που αναλαμβάνει το έργο ώστε να αποδίδονται ευθύνες σε περιπτώσεις απάτης.
- Η ολοκλήρωση του έργου και η παράδοση: Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί το άλφα και το ωμέγα για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Και αυτό γιατί πολλά έργα πληρώθηκαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ!