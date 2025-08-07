Ερχονται έξι νομοσχέδια - «φωτιά» - Real.gr

Πακέτο κρίσιμων νομοσχεδίων στο οποίο θα αποτυπώνεται η μεταρρυθμιστική ατζέντα της για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 θα φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση με την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής στα τέλη Αυγούστου.

Πρόκειται για έξι νομοσχέδια τα οποία θα αντιμετωπίσουν άμεσες ανάγκες αλλά και θα διορθώσουν παθογένειες δεκαετιών.

Η αρχή αναμένεται να γίνει με δύο κομβικά για την κυβέρνηση νομοσχέδια: το νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό στο Δημόσιο και το νομοσχέδιο κατά της παράνομης μετανάστευσης. Οσον αφορά το πρώτο, το υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να καταπολεμήσει τις καθυστερήσεις καθώς υπολογίζεται ότι εκκρεμούν περίπου 2.300 πειθαρχικές υποθέσεις σε 100 πρωτοβάθμια συμβούλια, με το διάστημα να φτάνει ακόμα και τα έξι χρόνια. Με το νομοσχέδιο συγκροτείται νέο πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από στελέχη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Ταυτόχρονα εισάγονται ψηφιακές τεχνολογίες στη διαδικασία – ηλεκτρονικές καταθέσεις στοιχείων, ψηφιακές αποδοχές, χρήση πλατφόρμων για επιτάχυνση και παρακολούθηση.

Στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έχει ήδη δώσει σήμα αυστηροποίησης του πλαισίου της μεταναστευτικής πολιτικής.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον προκάτοχό του, Μάκη Βορίδη, ο Θ. Πλεύρης θα καταθέσει στη Βουλή στις αρχές Σεπτεμβρίου το νέο νομοσχέδιο σκληρών μέτρων κατά της παράνομης μετανάστευσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ποινές φυλάκισης για όσους δεν δικαιούνται άσυλο αλλά και το βραχιολάκι προκειμένου να επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική επιτήρηση όσων βρίσκονται σε κατάλογο επιστροφών.

Στις αρχές Οκτωβρίου εκπνέει και η προθεσμία της τροπολογίας για την αναστολή υποβολής αίτησης ασύλου για όσους έρχονται παράνομα στη χώρα από τη βόρεια Αφρική.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι το πλαίσιο επανεξετάζεται ημέρα με την ημέρα και η ενδεχόμενη παράταση ισχύος της τροπολογίας θα εξαρτηθεί από την κατάσταση εκείνων των ημερών. Τον δρόμο για τη Βουλή αναμένεται να πάρει το φθινόπωρο και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται επί της ουσίας για μια ριζική αναμόρφωση των όσων ισχύουν σήμερα στην αυτοδιοίκηση και κυρίως στο εκλογικό κομμάτι.

Κατά την παρουσίαση του κώδικα στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος παρουσίασε το εκτενές σχέδιο νόμου, που εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ και περιλαμβάνει εκλογές σε έναν γύρο, με σύστημα συμπληρωματικής ψήφου, αλλά και πλήθος άλλων διατάξεων όπως ο γενικός επόπτης νομιμότητας, το κεντρικό πειθαρχικό συμβούλιο για τους αιρετούς, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δημοτικών πληρωμών και εσόδων αλλά και ειδικές ρυθμίσεις για νησιωτικούς και ορεινούς δήμους στο πλαίσιο της ενίσχυσής τους.

Η κυβέρνηση ρίχνει μεγάλο βάρος στην οδική ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με νέο ενιαίο σύστημα παρακολούθησης και εφαρμογής του ΚΟΚ. Το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου περιλαμβάνει:

Ψηφιοποίηση των παραβάσεων ΚΟΚ, με ενιαία έκδοση, υποβολή ενστάσεων μέσω βιντεοκλήσης και online πληρωμή.

Εγκατάσταση 2.000 καμερών σε οδικά δίκτυα, 500 σε λεωφορεία ΟΣΥ και 388 από την Περιφέρεια Αττικής.

Διασύνδεση με υπάρχουσες υποδομές των Αττικής Οδού, ΟΑΣΑ, ΕΜΕΠ, ΕΛ.ΑΣ. και ΑΑΔΕ.

Εθνικό παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας με στατιστική αξιολόγηση μέτρων.

Κατεύθυνση των εσόδων από πρόστιμα σε δράσεις οδικής ασφάλειας μέσω επιχειρησιακού κέντρου.

Πλήρης συμμόρφωση με GDPR και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Την κατάθεση νομοσχεδίου επεξεργάζεται και το υπουργείο Δικαιοσύνης. Βασική διάταξή του θα αφορά τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε. Η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να ποινικοποιήσουν τις εξής πράξεις οι οποίες παραβιάζουν διατάξεις της Ε.Ε., όταν τελούνται εκ προθέσεως ή τουλάχιστον με βαριά αμέλεια:

Παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε πρόσωπα/οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Μη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (ή παράνομη αποδέσμευσή τους).

Διάθεση οικονομικών υπηρεσιών ή πιστώσεων προς απαγορευμένους αποδέκτες.

Παραβίαση απαγορεύσεων εμπορίου ή επενδύσεων (π.χ. εξαγωγές σε εμπάργκο).

Απαγορευμένες μεταφορές αγαθών (όπως όπλα, τεχνολογίες διπλής χρήσης).

Παροχή απαγορευμένων τεχνικών συμβουλών ή εκπαίδευσης.

Τέλος, ερανιστικό νομοσχέδιο θα καταθέσει και το υπουργείο Υγείας για καίρια θέματα. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει διατάξεις για τη βελτίωση της πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ για ραντεβού ΕΟΠΥΥ, τον εκσυγχρονισμό μονάδων ημερήσιας νοσηλείας, τη δυνατότητα ιδιωτικού έργου σε επικουρικό προσωπικό υπό όρους, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά και την αξιολόγηση των στελεχών του ΕΣΥ με δυνατότητα διατήρησης έμπειρων στελεχών.

