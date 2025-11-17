Ερώτηση Aρβανίτη στην Κομισιόν για την οικονομική βιωσιμότητα του Τύπου στην Ελλάδα - Real.gr

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «Δικαιώματα εκδοτών Τύπου στην Ελλάδα: κίνδυνος υπονόμευσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790», κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Αρβανίτης, μετά τις «πρόσφατες πληροφορίες (ότι) η ΕΕΤΤ ως εθνικός διαμεσολαβητής για τον καθορισμό των όρων της αμοιβής, εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τον υπολογισμό των οφειλόμενων ποσών τα έμμεσα έσοδα των μεγάλων πλατφορμών, περιορίζοντας δραματικά την αμοιβή και μετατρέποντας το συγγενικό δικαίωμα σε ανεπαρκές εργαλείο προστασίας της δημοσιογραφικής δημιουργίας».

Ο κ. Αρβανίτης επισημαίνει ότι «ο Νόμος 4996/2022 ενσωμάτωσε την Οδηγία 2019/790, η οποία θεσπίζει συγγενικό δικαίωμα των εκδοτών Τύπου να λαμβάνουν εύλογη και δίκαιη αμοιβή από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν δημοσιογραφικό περιεχόμενο».

Επισημαίνει δε ότι «η εξαίρεση των έμμεσων εσόδων των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών από τον μηχανισμό υπολογισμού της αμοιβής των εκδοτών θα οδηγήσει σε στρέβλωση της αγοράς και στην πλήρη ακύρωση της πρόθεσης του ευρωπαίου νομοθέτη να διασφαλίσει δίκαιο μερίδιο των εκδοτών στην ψηφιακή οικονομία. Επιπλέον, θα αναιρέσει την επιδίωξη αποκατάστασης της ανισορροπίας διαπραγματευτικής ισχύος μεταξύ εκδοτών και παγκόσμιων ψηφιακών κολοσσών».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτά την Επιτροπή:

«Η εν λόγω προοπτική συνάδει με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2019/790;

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να εξασφαλιστεί ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας, αποτρέποντας εθνικές ρυθμίσεις ή ερμηνείες που καθιστούν ανενεργά τα δικαιώματα των εκδοτών;

Προτίθεται να παρέμβει, λ.χ. με κατευθυντήριες γραμμές ή διευκρινιστικές συστάσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο υπολογισμός της αμοιβής περιλαμβάνει και τα έμμεσα οικονομικά οφέλη που αντλούν οι πλατφόρμες από τη χρήση δημοσιογραφικού περιεχομένου;»