Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ - Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαστε η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων - Real.gr

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ - Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαστε η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων
Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ – Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαστε η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων

19:42, 23/11/2025
Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ – Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαστε η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων

«Με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι 122.000 πολίτες ενεγράφησαν για να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Πολλά από τα μέλη τα οποία ενεγράφησαν είναι νέα, συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εσωκομματικές μας εκλογές» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ψήφο του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι θα υπάρξει σημαντική ανανέωση στους προέδρους και στα μέλη των αιρετών οργάνων και επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία αντλεί δύναμη από τα μέλη της.

«Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων. Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη. Η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, με μέτρα στήριξης, κάποια από τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται από αύριο, όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν τα 250 ευρώ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα δει, θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους εκλεγέντες και ευχαρίστησε τους πολίτες για τη μαζική συμμετοχή η οποία, όπως χαρακτηριστικά ανάφερε, θα μας αναγκάσει μάλλον να παρατείνουμε και το ωράριο κλεισίματος των καλπών πέραν των 19:00.

«Πιστοποιείτε και πάλι, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, παλιοί και νέοι φίλοι, ότι εσείς είστε η μεγάλη δύναμη της παράταξής μας» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

