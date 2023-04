Εύα Καϊλή: Η πρώτη αντίδραση μετά την αποφυλάκιση- Το σκεπτικό της απόφασης και η ρήξη με τον Τζόρτζι -Έγγραφο ντοκουμέντο

Σύμφωνα μάλιστα με το Politico, από τότε που αποφυλακίστηκε ο Τζόρτζι δεν μένει πια στο διαμέρισμα όπου ζούσε μαζί με την Εύα Καϊλή, ενώ η ρήξη στη σχέση τους ενδεχομένως να είναι οριστική.

Άλλωστε, όπως είχε δηλώσει ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος, «η κυρία Καϊλή είναι προδομένη, για τη βαλίτσα, από τον άνθρωπο που εμπιστεύθηκε, από τον άνθρωπο με τον οποίο γέννησε ένα παιδί, τον σύντροφό της».

Σημειώνεται, ότι η απόφαση για την αποφυλάκιση με επιτήρηση θα επανεξετάζεται κάθε μήνα για το πρώτο διάστημα και αργότερα ανά δίμηνο, έως τη δίκη. Σε νέες του μάλιστα δηλώσεις ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι τίποτα δεν τελείωσε ακόμη στην υπόθεση, καθώς μεσολαβεί η δίκη για το σκάνδαλο διαφθοράς, αλλά η αποφυλάκιση κάνει πιο εύκολη τη διερεύνηση των στοιχείων της δικογραφίας.

Το σκεπτικό της αποφυλάκισης

Στο σκεπτικό της αποφυλάκισης, νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στις προϋποθέσεις που κρατούσαν οι Βέλγοι δικαστές την ευρωβουλευτή στις φυλακές, ωστόσο, η αιτιολογία που την αφήνουν ελεύθερη με περιοριστικούς όρους είναι ξεκάθαρα «προσχηματική». Μάλιστα, στο έγγραφο με το σκεπτικό της αποφυλάκισης, αίσθηση προκαλεί η αναφορά πως οι λόγοι που είχαν οδηγήσει τις Αρχές στην προφυλάκιση εξακολουθούν να ισχύουν.

«Δεδομένου ότι οι λόγοι όπως αναφέρονται στο ένταλμα σύλληψης που επιβεβαίωσαν τα ανακριτικά δικαστήρια, εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά στον κίνδυνο υποτροπής, συμπαιγνίας και αποφυγής εκτέλεσης της ποινής, ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τη συνέχιση της προληπτικής κράτησης με ηλεκτρονικό βραχιολάκι», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Δείτε το έγγραφο:

«Αλήθεια μου λες, θα δω το παιδί μου»;

Ο δικηγόρος της κα Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέφερε ότι η απόφαση της αποφυλάκισής της ήταν γνωστή από χθες, Μ. Τρίτη, όταν και επικοινώνησε μαζί τους ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας των Βρυξελλών προκειμένου να τους ενημερώσει ότι κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με τον ανακριτή, Μισέλ Κλεζ, αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί η κα Καϊλή.

Mάλιστα μίλησε και για την επικοινωνία που είχε με την πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χθες το βράδυ και είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που την άκουσε χαρούμενη μετά από τη συνεχή επικοινωνία, που είχαν τους τελευταίους μήνες που βρισκόταν προφυλακισμένη.

«Μού είπε, μου λες αλήθεια Μιχάλη; Θα δω το παιδί μου; Αυτή ήταν η αντίδρασή της», είπε σχετικά με την πρώτη αντίδραση της Ελληνίδας ευρωβουλευτού μετά και την ανακοίνωση της αποφυλάκισής της. Ως προς τον χώρο όπου και θα τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, συμπλήρωσε πως υπάρχουν δύο χώροι και επέλεξε να μείνει μόνη της μαζί με το παιδί της.

«Δεσμευτήκαμε ότι μέχρι και να έχουμε τυπικά τη διαταγή του ανακριτή να μη δημοσιοποιήσουμε τίποτα. Αύριο δεν θα γίνει κανένα Δικαστικό Συμβούλιο για να επικυρώσει τη διάταξη του ανακριτή με την οποία αφήνεται ελεύθερη η κα Καϊλή. Τελείωσε το θέμα της ελευθερίας της, τυπικά, ουσιαστικά θα αφεθεί ελεύθερη από τις φυλακές του Χάρεν όταν και θα τοποθετηθεί το ηλεκτρονικό βραχιόλι. Το πιθανότερο είναι μέχρι την Παρασκευή να έχει βρεθεί το βραχιολάκι και θα αποφυλακιστεί», είπε ο κ. Δημητρακόπουλος στο Mega.

«Η Εύα Καϊλή βγαίνει από τη φυλακή με ψηλά το κεφάλι»

«Η Εύα Καϊλή βγαίνει από τη φυλακή με ψηλά το κεφάλι και με αξιόπρεπεια, δεν ομολόγησε αδικήματα που δεν έχει διαπράξει, θα αγωνιστεί για την αθωότητα της μεχρι τέλος, δήλωσε νωρίτερα ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Δεν θα σχολιάσω περισσότερο πέρα από το γεγονός ότι αυτή είναι μια λογική απόφαση που άργησε να ληφθεί», είπε από την πλευρά του ο συνήγορός της Σβεν Μαρί στο Euronews.

Υπενθυμίζεται ότι τη Μεγάλη Τρίτη με τον ίδιο τρόπο ηλεκτρονικής επιτήρησης πάρθηκε απόφαση για αποφυλάκιση του Μαρκ Ταραμπέλα, ενώ ελεύθεροι με «βραχιολάκι» εξίσου έχουν αφεθεί ο Αντόνιο Παντσέρι και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Η απόφαση προκάλεσε έκπληξη, καθώς ανακοινώθηκε μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη εμφάνιση ενώπιον των Αρχών το πρωί της Πέμπτης.

Όπως ανέφερε το Euronews, η Εύα Καϊλή «η Ελληνίδα ευρωβουλευτής που έχει γίνει το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο του σκανδάλου διαφθοράς που κατακλύζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αποφυλακιστεί μετά από τέσσερις και πλέον μήνες πίσω από τα κάγκελα».

Η ευρωβουλευτής συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου και αμέσως άρθηκε η βουλευτική ασυλία της, ενώ παύθηκε από τη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου.

?? Breaking: Eva Kaili, a former vice president of the European Parliament, will be put under house arrest, her lawyer told Euronews. https://t.co/3xjAkeoy0O

BREAKING: Eva Kaili, one of the main suspects in a cash-for-influence corruption probe at the European Parliament, is moving from jail to house arrest pending a trial, the EU lawmaker’s lawyer confirmed to POLITICO.https://t.co/wM6OSClRWf