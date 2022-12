Εύα Καϊλή: Παραμένει στη φυλακή μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου - Πήρε αναβολή, δεν παρέστη στο δικαστήριο

Σύμφωνα με το βελγικό RTL, αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου παίρνει η λήψη της απόφασης του προδικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες για το αν η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραμείνει προφυλακισμένη ή θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής της.

Απούσα από τη διαδικασία ακρόασης για την εμπλοκή της στην υπόθεση ήταν η Εύα Καϊλή, όπως μετέδωσε η Le Soir.

Όπως μετέδωσε και ο ανταποκριτής στις Βρυξέλλες Jack Parrock, επικαλούμενος δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση, η πλευρά της Εύας Καϊλή ζήτησε αναβολή και το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να εξεταστεί η υπόθεση στις 22 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει στη φυλακή μέχρι να εξεταστεί εκ νέου από το δικαστήριο.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.

She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.

No explanation as to why.