Εύα Καϊλή: Σήμερα οι ανακοινώσεις των βελγικών Αρχών - Ολες οι εξελίξεις και το χρονικό της υπόθεσης

Η Ρ. Μετσόλα αναστέλλει τις εξουσίες και τα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί στην Εύα Καϊλή

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δικαστικών ερευνών από τις βελγικές αρχές, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να αναστείλει με άμεση ισχύ όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην Εύα Καϊλή ως αντιπρoέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ρομπέρτα Μετσόλα.

Εν τω μεταξύ, την καθαίρεση της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή ζητά η πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών (S&D), Iratxe Garcia Perez μετά την υπόθεση διαφθοράς που αποκαλύφθηκε και στην οποία φέρεται να εμπλέκεται.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter, οι Σοσιαλδημοκρατές θα επικαλεστούν στην επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων το άρθρο 21 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κ. Πέρεζ, σημειώνει ότι όσο είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, πρέπει να αντικατασταθεί η Εύα Καϊλή.

«Οι S&D θα ζητήσουν να μπει ένα νέο θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης διάσκεψης των προέδρων του ΕΚ, με βάση το άρθρο. 21 του εσωτερικού κανονισμού. Δεδομένης της έρευνας, η Εύα Καϊλή θα πρέπει να αντικατασταθεί ως αντιπρόεδρος του ΕΚ, προκειμένου να προστατευθεί η αξιοπρέπεια του θεσμού και η εμπιστοσύνη των πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

S&Ds will request a new point in the agenda of the next EP conference of presidents, based on art. 21 of the rules of procedure.

Given the investigation, Eva Kaili should be replaced as EP vice-president in order to protect the institution’s respectability & citizens’ trust