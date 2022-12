Εύα Καϊλή: Στη φυλακή ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι - Tι αποφάσισε το δικαστήριο

Ο τρίτος κατηγορούμενος, Ιταλός υπήκοος και επικεφαλής της ΜΚΟ, Νικολό Φιγκά Ταλαμάνγκα, αφήνεται ελεύθερος, αλλά με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή Αντρέ Ριζόπουλος ανέφερε στο AFP ότι η λήψη απόφασης από το προδικαστικό συμβούλιο για το αν θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερη η Ελληνίδα ευρωβουλευτής αναβλήθηκε για τις 22 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε θα παραμείνει προφυλακισμένη.

NEW: Eva #Kaili is officially confirmed to have not been at the pre-trial hearing today.

Antonio Panzeri (PP) and Francesco Giorgi (FG) remain in prison.

Niccolo Figa-Talamanca (NFT) gets out with an e-tag.

Very few details on the content of the case. pic.twitter.com/iiOYS80r3A