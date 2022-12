Eύα Καϊλή: Το χρονικό της σύλληψης – Η έρευνα των βελγικών Αρχών στο σπίτι της και η διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Σημειώνεται ότι η Εύα Καϊλή, κλήθηκε σε εξέταση από το Ευρωκοινοβούλιο για δωροδοκίες που σχετίζονται με το Κατάρ.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Παρασκευής και στη συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από δεκαπέντε έρευνες από πράκτορες του Κεντρικού Γραφείου Καταστολής της Διαφθοράς στις Βρυξέλλες και τέσσερα άτομα, θεωρούμενα ύποπτα, συνελήφθησαν προκειμένου να ακουστούν από τους ανακριτές με επικεφαλής τον ανακριτή Μισέλ Κλεζ. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Όπως αποκάλυψε η βελγική εφημερίδα Le Soir, αξιωματούχοι του Κατάρ είχαν προσπαθήσει να δωροδοκήσουν έναν εκλεγμένο Ιταλό σοσιαλιστή, που ήταν ευρωβουλευτής από το 2004 έως το 2019. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, πράξεις «διαφθοράς» και «ξεπλύματος χρήματος» στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Εισαγγελίας.

Νωρίτερα, χθες η Ελληνίδα ευρωβουλευτής κλήθηκε σε εξέταση στις Βρυξέλλες, αλλά και τις πληροφορίες δημοσιεύματος της Le Soir για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σημειώνεται ότι, τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας πρώην ευρωβουλευτής, συνελήφθησαν την Παρασκευή στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο έρευνας ενός οικονομικού δικαστή ως ύποπτοι για δωροληψία από μια «χώρα του Κόλπου», εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η βελγική ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Le Soir: «Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Λούκα Βιζεντίνι, νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής του S&D, Πιέρ Αντόνιο Πανζερί καθώς και ο «FG» πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του κ. Πανζερί, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και σύντροφος της Εύας Καϊλή.

«Η Εύα Καϊλή, 44 ετών, πρώην παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης και ευρωβουλευτής από το 2014, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ερευνητών. Το σπίτι της ερευνήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και η ίδια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα», προσθέτει το δημοσίευμα.

H εφημερίδα αναφέρει επίσης πως η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, είχε συναντήσει τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Αλ Μαρί, την 1η Νοεμβρίου.

???? @Europarl_EN VP @EvaKaili met with ???? Minister Ali bin Samikh Al Marri @MOLQTR. The #EU official welcomed #Qatar’s commitment to continue labour reforms after the #WorldCup2022 & wished ???? a successful tournament. https://t.co/DxzsD46uzPpic.twitter.com/RVuJhITwg1