Eυρωβουλευτές της Αριστεράς στη Μόρια: «Εικόνες που παραπέμπουν σε χώρα της Μέσης Ανατολής εν μέσω πολέμου»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ -ΦΩΤΟ: Τhe Left in the European Parliament

Οι ευρωβουλευτές, ανάμεσα τους και οι Κώστας Αρβανίτης και Πέτρος Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία επισκέφτηκαν τους χώρους της νέας δομής, μίλησαν με εργαζόμενους ανθρωπιστικών οργανώσεων αλλά και τους ίδιους τους φιλοξενούμενους, «σε αντίθεση με τον αντιπρόεδρο Μ. Σχοινά που μετέβη στο νησί ως απεσταλμένος της Κομισιόν αλλά αρκέστηκε στην “αφ' υψηλού” με ελικόπτερο, επιθεώρηση της Μόριας» λέει ο Κώστας Αρβανίτης.

«Έλλειψη χώρων υγιεινής, έλλειψη πόσιμου νερού, συνωστισμός στη διενέργεια των test covid, συνθήκες προβληματικές και για τους εργαζόμενους στο χώρο, συνθέτουν μια εικόνα προχειρότητας» δηλώνει με τη σειρά του ότι διαπίστωσε ο κ. Κόκκαλης.

