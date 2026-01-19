Eurogroup - Πιερρακάκης: «Κλειδί ο διάλογος στο μέτωπο των δασμών» - Real.gr

Οι δηλώσεις του προέδρου του Eurogroup έγιναν στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών, από την 1η Φεβρουαρίου σε έξι χώρες της ΕΕ.

«Κλειδί είναι ο διάλογος», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι δηλώσεις του έγιναν στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών, από την 1η Φεβρουαρίου σε έξι χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί η Ουάσινγκτον σε σχέση με την Γροιλανδία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι παρότι η Γροιλανδία και οι απειλές για επιπλέον δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν περιλαμβάνονταν επισήμως στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε αναπόφευκτα υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων. Όπως είπε, για την Ευρώπη, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία δεν αποτελούν απλώς πολιτικές θέσεις, αλλά θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου – αρχές που είναι απαραίτητες όχι μόνο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Σε αυτό το πλαίσιο, «ο διάλογος παραμένει το κλειδί», ως βασικό εργαλείο αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ «η επιβολή δασμών θα υπονόμευε συνολικά τις διατλαντικές σχέσεις και θα οδηγούσε σε μια επικίνδυνη καθοδική πορεία».

Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις αυτές «ενωμένη, συντονισμένα και με δέσμευση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της» και σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία αποκτά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συγκληθεί την ερχόμενη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, για να αξιολογήσει την κατάσταση.

Από την πλευρά του, Επίτροπος Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποσαφηνίσει τα επόμενα βήματά της, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην αναζήτηση εποικοδομητικών λύσεων. Ανέφερε ότι οι πολιτικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με την οικονομικά καλύτερη επιλογή να είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας, ιδίως δεδομένου ότι η εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως και διακυβεύονται πολλά και για τις δύο πλευρές. Όπως είπε, «θέλουμε να αποφύγουμε τα αρνητικά σενάρια», αλλά «είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε», σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση εποικοδομητικών συμφωνιών.

Παράλληλα, ο Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γροιλανδίας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ επιδιώκει μεν εποικοδομητική συνεργασία με τις ΗΠΑ, παραμένει όμως έτοιμη να αντιδράσει. Ερωτηθείς εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για αντίποινα από πλευράς ΕΕ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, απάντησε ότι «όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι», επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ προτιμά τον διάλογο, αλλά διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης άλλων μέσων.

Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του, o Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της ευρωζώνης στις βασικές προτεραιότητες, όπως η Ένωση Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και το ψηφιακό ευρώ. Όπως σημείωσε, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, σε ιδιαίτερα πιεστικά χρονικά περιθώρια. Τόνισε ακόμη την ανάγκη οι υπουργοί να μάθουν περισσότερα ο ένας από τον άλλο και να ανταλλάξουν ιδέες πολιτικής. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντηθεί διμερώς με τους υπουργούς οικονομικών της ευρωζώνης τους επόμενους μήνες, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για τις πολιτικές προτεραιότητες του Eurogroup.

Ο Κ. Πιερρακάκης, ανακοίνωσε, επίσης, ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης επέλεξαν σήμερα το Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούισιτς για να διαδεχθεί τον Ισπανό Λουίς ντε Γκίντος στη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από την 1η Ιουνίου 2026. Εκτός από την Κροατία, πέντε άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης είχαν προτείνει υποψηφίους για τη θέση (Πορτογαλία, Λετονία, Εσθονία, Φινλανδία και Λιθουανία).

Οι υπουργοί Οικονομικών χαιρέτισαν, εξάλλου, την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, στην πρώτη επίσημη συμμετοχή της χώρας σε συνεδρίαση του Eurogroup. Η ευρωζώνη πλέον αποτελείται από 21 κράτη-μέλη.

