Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη: Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη-Μακρόν στην Τουρκία: «Τέλος των προκλήσεων, αρχή των συζητήσεων»

Μήνυμα στην Τουρκία στέλνουν οι ηγέτες που μετείχαν στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη MED7 που ολοκληρώθηκε στην Κορσική.

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία γιατις προκλήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο εστάλη συνέντευξη Τύπου μετά την Ολομέλεια της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης στην Κορσική με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα συμπεράσματα της συνόδου των χωρών του ευρωπαϊκού νότου στέλνουν σήμερα ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία και της δείχνουν τον δρόμο, έαν θέλει έναν ειλικρινή διάλογο με την Ελλάδα, την Κύπρο, την ΕΕ, πρέπει να το αποδείξει στην πράξη, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: "Τέλος των προκλήσεων, αρχή των συζητήσεων"

Απόλυτα επιτυχημένη χαρακτήρισε την Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη MED7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωσή της.

Η Κορσική, τόνισε, είναι μια γέφυρα ανθρώπων και πολιτισμών στη Μεσόγειο και δείχνει το δρόμο της αλληλεγγύης και της συνεργασίας.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμό "το φίλο Εμανουέλ για την άριστη συνεργασία και τη γόνιμη διμερή συνάντηση" ενώ ανέφερε πως ενημέρωσε τους συνομιλητές του για το μεταναστευτικό.

"Για τα τελευταία θλιβερά γεγονότα στη Μόρια της Λέσβου, σε ένα ελληνικό και ευρωπαϊκό νησί όπου η Ελληνική Πολιτεία αντιμετωπίζει ήδη το πρόβλημα από ταραχές που ξέσπασαν όταν ένας αριθμός μεταναστών αντέδρασαν σε τεστ και μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό", σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους άλλους ηγέτες για την έμπρακτη συμπαράσταση στην Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη κρίση επισημαίνοντας πως πρώτη μέριμνα ήταν η φροντίδα των ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών. "Όλα έχουν μεταφερθεί μακριά από τη Μόρια και θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μακρόν και την κα Μέρκελ για την ευγενική τους πρόταση να φιλοξενήσουν κάποια από αυτά τα παιδιά", συνέχισε αναφέροντας πως προτεραιότητα είναι η υγεία για όλους και πως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με ανθρωπιά.

Κάποια στιγμή όμως, πρόσθεσε, πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Επ'αυτού είπε ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, σηκώνουν δυσβάσταχτο βάρος ενός ευρωπαϊκού προβλήματος.

"Η Ευρώπη οφείλει από τα λόγια συμπαράστασης να περάσει σε πράξεις αλληλεγγύης", υπογράμμισε και δήλωσε την απόλυτα συμφωνία του με το πλαίσιο που ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος περί κοινής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου και για την επαναφορά της συζήτησης στις προτεραιότητες της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι συζήτησαν και για το ζήτημα της σταθερότητας στη ανατολική Μεσόγειο, για το ρόλο της Τουρκίας, την κλιμάκωση της έντασης, τις προκλητικές συμπεριφορές και πώς η Τουρκία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών της ΕΕ εξακολουθώντας να κατέχει παράνομα έδαφος του ενός από αυτά, της Κύπρου.

"Τα συμπεράσματα της συνόδου στην παράγραφο 6 στένουν ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Δείχνουν στην Τουρκία το δρόμο. Αν θέλει πραγματικά έναν ειλικρινή διάλογο με την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ πρέπει να το αποδείξει στην πράξη. Να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες, να δώσει πειστικά δείγματα ότι σέβεται απαρέγκλιτα και όχι επιλεκτικά τους διεθνείς κανόνες. Τέλος των προκλήσεων, αρχή των συζητήσεων", τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας πως η Μεσόγειος είναι ζωτικός χώρος για την ευρωπαϊκή ασφάλεια συνολικά και δεν εκχωρείται σε τρίτους.

"Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα αποτρέψουμε την απόπειρα της Τουρκίας να διχάσει την Ευρώπη. Η στήριξη στην Ελλάδα και την Κύπρο δεν είναι έκφραση αλληλεγγύης, είναι αναγνώριση ότι διακυβεύονται στρατηγικά συμφέροντα για την Ευρώπη", συμπλήρωσε σημειώνοντας πως η Τουρκία έχει χρόνο για να κάνει ένα βήμα πίσω.

"Να απέχει από ναυτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σε μη οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες, να επιστρέψει στο τραπέζι των διερευνητικών συνομιλιών από όπου αποχώρησε το 2016 και αν δεν συμφωνήσουμε, πάντα υπάρχει η λύση του δικαστηρίου της Χάγης", ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επιπλέον πως τους απασχόλησε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρόβλημα των μεταναστών ως μοχλός επιδιώξεων γεωπολιτικά της γειτονικής χώρας και είπε ότι η επάνοδος στη συμφωνία του 2016 είναι επιβεβλημένη.

"Για τη φύλαξη των συνόρων και τη διαχείριση του προσφυγικού η Ελλάδα κάνει το καθήκον της φυλάσσοντας τα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό αποτελεί μόνο μία πτυχή του ζητήματος. Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται έμπρακτη αλληλεγγύη", υπογράμμισε.

Τέλος, είπε ότι κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου θα συζητήσουν άλλα ζητήματα όπως αυτό της Λιβύης, της Συρίας, του Λιβάνου, της συμφωνίας Ισραήλ-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων την οποία χαρακτήρισε θετική είδηση μετά από καιρό στη Μέση Ανατολή, τις οικονομικές προκλήσεις, την προστασία της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο και την κοινή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

"Είναι η πρώτη φορά που μετέχω στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη και μπορώ να πω ότι από τότε που συγκροτήθηκε δεν είχε ποτέ να εξετάσει τόσες πολλές και πολύπλοκες προκλήσεις. Πότέ η σύμπνοια μας δεν ήταν τόσο ισχυρή. Εύχομαι του χρόνου όταν θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, να είναι όλα τα πράγματα πολύ πιο αισιόδοξα", κατέληξε στις δηλώσεις του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Μακρόν: "Δεν υπάρχει αμφιβολία για την υποστήριξη σε Ελλάδα και Κύπρο"

Μήνυμα αλληλεγγύης στην Ελλάδα για τη Μόρια και μήνυμα στήριξης κατά των απειλών της Τουρκίας έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν μετά την ολομέλεια της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης.

"Η Γαλλία και η Γερμανία θα ενώσουν δυνάμεις και θα προτείνουμε να αναλάβουμε και εμείς ασυνόδευτους ανηλίκους" ανέφερφε ο Μακρόν υπογραμμίζοντας πως "πρέπει να ανανεώσουμε τη συμφωνία με την Τουρκία, να δουλέψει ο μηχανισμός επανεισδοχής".

Για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο ανέφερε πως "δεν υπάρχει καμία αμβιβολία για την υποστήριξη προς την Ελλάδα και την Κύπρο και κοινός μας στόχος είναι να επιστρέψει η σταθερότητα στην περιοχή, να σταματήσουν οι μονομερείς ενέργειες, να σταματήσουν φυσικά οι γεωτρήσεις".

"Δεν είμαστε αφελείς" αλλά οι χώρες της Med7 θέλουν να ξαναρχίσουν έναν "διάλογο καλή τη πίστει" με την Τουρκία, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Τουρκία, κατήγγειλε απόψε το "ηγεμονικό παιχνίδι των ιστορικών δυνάμεων" στη Μεσόγειο, από τη Λιβύη μέχρι τη Συρία.

"Η Μεσόγειός μας είναι σήμερα το θέατρο παρατεταμένων συγκρούσεων, στη Συρία, στη Λιβύη (…). Το ηγεμονικό παιχνίδι των ιστορικών δυνάμεων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν όλη την περιοχή και ο ρόλος της Ρωσίας, όπως και της Τουρκίας, μας ανησυχούν", είπε ο Γάλλος πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου.

Κόντε: "Οι εντάσεις στην Ανατ. Μεσόγειο μας αφορούν όλους"

Την αλληλεγγύη της Ρώμης στους Έλληνες και τους Κύπριους οι οποίοι "αντιμετωπίζουν μονομερείς ενέργειες από την Τουρκία" εξέφρασε απόψε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, μετά τη λήξη της συνόδου της Med7 στην Κορσική.

"Οι εντάσεις στην περιοχή" της Ανατολικής Μεσογείου "μας αφορούν όλους. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις αμβλύνουμε", τόνισε ο Κόντε, επισημαίνοντας ότι η Ιταλία θέλει να υπάρξουν θετικές πρωτοβουλίες για να προωθηθεί ο διάλογος.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει η Γερμανία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε "να αντιμετωπιστεί η πραγματική ρίζα των συγκρούσεων", όπως είπε, αλλά και για να εξευρεθούν "πραγματιστικές λύσεις".

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Κόντε είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να καταπολεμήσει τους διακινητές ανθρώπων αλλά και να θεσμοθετήσει μηχανισμούς τέτοιους που θα επιτρέπουν τον γρήγορο επαναπατρισμό των μεταναστών.

Αναστασιάδης: "Να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο η Άγκυρα"

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρέτισε "την ομόφωνη θέση, αλλά και την αποφασιστικότητα όλων των Ευρωπαίων ηγετών, όπως αποτυπώνονται στη σημερινή κοινή διακήρυξη για την ανάγκη τερματισμού των εκνόμων ενεργειών της Άγκυρας στην ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδα", ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.

Στη δήλωσή του μετά το τέλος της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι "με την κοινή διακήρυξη συμφωνήσαμε ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα στη διάθεση της ΕΕ για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική προκλητικότητα, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων κυρώσεων έναντι όλων όσοι έχουν εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο, καθώς και ότι το ζήτημα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας θα συζητηθεί περαιτέρω στο προσεχές ευρωπαϊκό συμβούλιο".

Ο Πρόεδρος της Κύπρου επανέλαβε ότι "κάλεσε επανειλημμένως την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση των μεταξύ μας θαλασσίων ζωνών ή και την υποβολή, αν αρνούνται, της όλης υπόθεσης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης".

Ενόψει της επερχόμενης συζήτησης για την Τουρκία στην ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Κύπρου υπογράμμισε την ανάγκη ενιαίας, συνεπούς και ισχυρής αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα, εφόσον δεν υπάρξει σεβασμός προς τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων ηγετών και συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο.

MED7: Πλήρης στήριξη σε Ελλάδα και Κύπρο, μήνυμα σε Τουρκία

Στο κείμενο των συμπερασμάτων (Διακήρυξη της Αζαξιό) και στην παράγραφο 6 που αφορά την Ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, οι ηγέτες εκφράζουν την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα και την Κύπρο για τις επανειλημμένες παραβιάσεις κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως και για τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Καλούν όλες τις χώρες της περιοχής να συμμορφωθούν με το Διεθνές Δίκαιο, και συγκεκριμένα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και ενθαρρύνουν όλες τις πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης.

Καλωσορίζουν επίσης τη μεσολαβητική προσπάθεια του Ζοζέπ Μπορέλ και της Γερμανίας με στόχο την συνέχιση του διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το ζήτημα των Θαλασσίων ζωνών.

Οι επτά ηγέτες, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει απαντήσει στις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΕ να τερματίσει τις μονομερείς και παράνομες ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.

Οι ηγέτες δηλώνουν - σε συνέχεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ (Gymnich) του Αυγούστου - ότι συμφωνούν να εργαστούν για επιπλέον καταλόγους με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί έως τώρα, με σκοπό να υιοθετηθούν άμεσα. Υποστηρίζουν δε ότι, ελλείψει προόδου στην εμπλοκή της Τουρκίας σε διάλογο, εκτός εάν τερματίσει τις μονομερείς δραστηριότητες, η ΕΕ είναι έτοιμη να καταρτίσει έναν κατάλογο περαιτέρω περιοριστικών μέτρων που θα συζητηθούν στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2020.

Ακολουθεί στα αγγλικά το κείμενο της παραγράφου 6 στη Διακήρυξη της ομάδας MED7:

6-We reiterate our full support and solidarity with Cyprus and Greece in the face of the repeated infringements on their sovereignty and sovereign rights, as well as confrontational actions by Turkey. We call upon all the countries in the region to abide by international law, in particular international law of the sea, and encourage all parties to resolve their disputes through dialogue and negotiation. In this respect, we welcome the mediation efforts of the HR/VP and Germany in order to achieve a resumption of the dialogue between Greece and Turkey on the maritime zone issue. In addition, we call on Turkey to respond to the invitation of the Government of Cyprus for delimitation negotiations in good faith, in full respect of international law, as well as submitting the issue of delimitation of maritime boundaries to the ICJ [AGREED LANGUAGE FAC CC JULY 2019 + GYMNICH STATEMENT AS AGREED BY MINISTERS]. In line with recent European Council and EU Council conclusions, we regret that Turkey has not responded to the repeated calls by the European Union to end its unilateral and illegal activities in the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea. We reaffirm our determination to use all adequate means at the disposal of the European Union in response to these confrontational actions. In line with the latest Informal Meeting of EU Foreign Ministers (Gymnich), we agree to speed up work on the additional listings based on the proposals tabled so far, with a view to a rapid adoption. We maintain that in absence of progress in engaging Turkey into a dialogue and unless it ends its unilateral activities, the EU is ready to develop a list of further restrictive measures that could be discussed at the European Council on 24-25 September 2020.