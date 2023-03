Ευχές Ερντογάν σε Μητσοτάκη για την 25η Μαρτίου: «Είμαι πεπεισμένος ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών μας θα αναπτυχθεί»

«Είμαι πεπεισμένος ότι η σχέση και συνεργασία μεταξύ των χωρών μας θα αναπτυχθούν περαιτέρω με τις κοινές μας προσπάθειες την προσεχή περίοδο», σημειώνει ο Ταγίπ Ερντογάν και καταλήγει: «Δράττομαι της ευκαιρίας να επαναλάβω τις καλύτερές μου ευχές τόσο για την προσωπική σας υγεία και ευημερία όσο και για την υγεία και ευημερία του ελληνικού λαού».

Οι ευχές της τουρκικής πρεσβείας μετά το μήνυμα Τσαβούσογλου

Ευχετήριο μήνυμα στην Ελλάδα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έστειλε η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα. Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στο Twitter, η πρεσβεία της γείτονος αναφέρει: «Συγχαίρουμε τον λαό και της κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Εθνική τους Εορτή».

We congratulate the people and the Government of the #HellenicRepublic on the occasion of their National Day. pic.twitter.com/PBm74uj3Fv