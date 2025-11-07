Ευάγγελος Τουρνάς: Παραιτήθηκε από υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Real.gr

Την παραίτηση του από τη θέση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπέβαλλε ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο ίδιος είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό στον τελευταίο ανασχηματισμό ότι θα ήθελε να αποχωρήσει καθώς ολοκλήρωσε το έργο του, αλλά του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί και η φετινή αντιπυρική περίοδος, όπως και έγινε.

Ο Βαγγέλης Τουρνάς με το έργο του αφήνει στο Υπουργείο έναν έτοιμο μηχανισμό πολιτικής προστασίας και με την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου υπέβαλε την παραίτησή του η οποία έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό.

Δεν θα υπάρξει πλήρωση της θέσης του.