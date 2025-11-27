Quantcast
Ευλογιά: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί - Real.gr
real player

Ευλογιά: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί

11:02, 27/11/2025
Ευλογιά: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί

Έχουν καταγραφεί 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε συνολικά 2.192 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Περισσότερα από 423 χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 23 Νοεμβρίου του 2025, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΕΕΔΕΕ) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Έχουν καταγραφεί 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε συνολικά 2.192 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (17-23 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 52 νέα κρούσματα σε δεκατέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Τόσο το ΥΠΑΑΤ όσο και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της νόσου, με έμφαση:

– στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές,

– στην ενίσχυση και στο συντονισμό των κτηνιατρικών και ελεγκτικών υπηρεσιών,

– στη στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές,

– και στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Δείτε LIVE τη συνέντευξη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Δείτε LIVE τη συνέντευξη

11:06 27/11
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

09:33 27/11
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

09:48 27/11
Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

09:28 27/11
Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

09:15 27/11
Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

11:13 27/11
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

08:39 27/11
Kακοκαιρία «Adel»: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Φωτογραφίες και βίντεο

Kακοκαιρία «Adel»: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Φωτογραφίες και βίντεο

07:38 27/11

Ροή Ειδήσεων

Τουρκία: Δικαστήριο αθώωσε τέσσερις δημοσιογράφους που κάλυπταν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Μαρτίου

Τουρκία: Δικαστήριο αθώωσε τέσσερις δημοσιογράφους που κάλυπταν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Μαρτίου

11:45 27/11
Η Ν. Κεραμέως στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (27/11/2025)

Η Ν. Κεραμέως στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (27/11/2025)

11:39 27/11
Μπρατάκος: Αναγκαία η παράταση του ανώτατου ορίου 3% στην αναπροσαρμογή μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις

Μπρατάκος: Αναγκαία η παράταση του ανώτατου ορίου 3% στην αναπροσαρμογή μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις

11:38 27/11
Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για τις ένοπλες δυνάμεις

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για τις ένοπλες δυνάμεις

11:32 27/11
Μεξικό: Έρευνα εις βάρος του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

Μεξικό: Έρευνα εις βάρος του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

11:30 27/11
Κωνσταντοπούλου: Ο νέος θάνατος στρατιώτη αποκαλύπτει το επισφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι υπηρετούν τη θητεία τους

Κωνσταντοπούλου: Ο νέος θάνατος στρατιώτη αποκαλύπτει το επισφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι υπηρετούν τη θητεία τους

11:30 27/11
Βρετανικό μουσείο συγκεντρώνει 4,6 εκ. δολ. για να αποτρέψει την πώληση μεσαιωνικού αριστουργήματος

Βρετανικό μουσείο συγκεντρώνει 4,6 εκ. δολ. για να αποτρέψει την πώληση μεσαιωνικού αριστουργήματος

11:15 27/11
Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

11:13 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved