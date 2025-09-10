Ευρωκοινοβούλιο: Υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες Κουντουρά για τα νησιά, τη στέγαση, το βιώσιμο τουρισμό και τη δίκαιη μετάβαση - Real.gr

Η Ολομέλεια υιοθέτησε τις θέσεις της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή στις δύο κρίσιμες εκθέσεις για το ρόλο της Πολιτικής Συνοχής στην υποστήριξη της Δίκαιης Μετάβασης και στην αντιμετώπιση της Στεγαστικής Κρίσης

Υιοθετήθηκαν στην Ολομέλεια και αποτελούν πλέον θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι σημαντικές για την Ελλάδα τροπολογίες της Έλενας Κουντουρά, που διεκδίκησε ενισχυμένα μέτρα και χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη των νησιών, των περιοχών σε μετάβαση και όλων των κοινωνικών ομάδων, απέναντι στη στεγαστική κρίση και τη δίκαιη μετάβαση.

Η Έλενα Κουντουρά, ως εισηγήτρια της LEFT συνδιαμόρφωσε ουσιαστικά τις δύο κρίσιμες εκθέσεις για το ρόλο της Πολιτικής Συνοχής στη Δίκαιη Μετάβαση και στην αντιμετώπιση της Στεγαστικής Κρίσης, με περισσότερες από 100 τροπολογίες, που η πλειοψηφία τους είχε εγκριθεί τον Ιούνιο στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης REGI, και σήμερα υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η υιοθέτηση των προτάσεων-τροπολογιών που κατέθεσε η Έλενα Κουντουρά συνιστούν επιτυχία για τη χώρα μας, καθώς πλέον με πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκείται πίεση στην Κομισιόν για

Ε ιδικές ρυθμίσεις και ενισχυμένη χρηματοδοτική στήριξη των νησιών και απομακρυσμένων περιοχών απέναντι στα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη βιώσιμη ανάπτυξή τους και στον ενεργειακό μετασχηματισμό τους στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Στις προτάσεις που υιοθετήθηκαν συμπεριλαμβάνεται η πρόταση της Έλενας Κουντουρά οι νησιωτικές περιοχές να θεωρούνται επιλέξιμες για μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, στο πλαίσιο των νησιωτικών οικονομικών ζωνών του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Εξασφάλιση οικονομικά προσιτής στέγης για όλους με στοχευμένες πολιτικές και ενισχυμένη χρηματοδότηση στη στέγαση για όλες τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται και τους μετακινούμενους εργαζόμενους, για το θεμελιώδες δικαίωμα των κατοίκων κάθε περιοχής να παραμένουν στον τόπο τους, και για όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, των τουριστικών περιοχών, των αγροτικών περιοχών, των μικρών και μεσαίων Δήμων.

Να στηριχθούν από την Πολιτική Συνοχής οι στρατηγικές για τον βιώσιμο τουρισμό στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και οι σχετικές επενδύσεις υποδομών και μεταφορών για ανθεκτικότητα και καινοτομία.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η Έλενα Κουντουρά, ωστόσο στην παρέμβασή της στην Ολομέλεια άσκησε έντονη κριτική στην Κομισιόν για το αβέβαιο μέλλον του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης μετά το 2027, παρότι έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του μέχρι σήμερα στη στήριξη περιοχών που έχουν δεχθεί πλήγμα από την μετάβαση.

Η πρόταση της Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034 τον Ιούλιο, δεν είχε αναφορά στη συνέχιση του Ταμείου.

Στην παρέμβασή της, η Έλενα Κουντουρά τόνισε ότι:

«Δυστυχώς η πρόταση της Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των περιφερειών.

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης πρέπει να συνεχιστεί με αυξημένο προϋπολογισμό στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, και είναι απαράδεκτο που η Επιτροπή δεν το έχει συμπεριλάβει στην πρότασή της».

ΕΚΘΕΣΗ- ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Οι βασικότερες θέσεις της Έλενας Κουντουρά που εγκρίθηκαν στην έκθεση-ψήφισμα για τη Δίκαιη Μετάβαση αφορούν τη στήριξη των περιοχών σε μετάβαση, των νησιών και του βιώσιμου τουρισμού.

Για τα νησιά:

A ναγνωρίζεται η ευάλωτη κατάσταση των νησιών, των οποίων οι πολίτες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εξαιτίας των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης, σε συνδυασμό με τον σοβαρό αντίκτυπο της κλιματικής κρίσης.

Αναγνωρίζονται τα μόνιμα μειονεκτήματα των νησιών, λόγω της φυσικής απομόνωσής τους από την ηπειρωτική χώρα, τα οποία επηρεάζουν πολλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κινητικότητας και της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, υπονομεύοντας ουσιαστικά το «δικαίωμα παραμονής» των τοπικών πληθυσμών και συμβάλλοντας στην ερήμωση των νησιωτικών περιοχών.

Οι νησιωτικές περιοχές πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμες για μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, στο πλαίσιο των νησιωτικών οικονομικών ζωνών του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των νησιών, απέναντι στον αντίκτυπο από τη διαδικασία μετάβασης

Προτεραιότητα στην ανάπτυξη υποδομών στα νησιά, με στόχο την απαλλαγή των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών από μεγάλες εκπομπές άνθρακα

Για τη στήριξη του τουρισμού στις περιοχές σε μετάβαση:

Αναγνωρίζεται ο τουρισμός ως βασικ ός οικονομικ ός κλάδο ς της ΕΕ που συμβάλλει στο ΑΕΠ της ΕΕ άνω του 10%, και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εδαφική συνοχή , ιδίως σε απομακρυσμένες, αγροτικές, παράκτιες, εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές .

Να στηριχθούν από την Πολιτική Συνοχής οι στρατηγικές για τον βιώσιμο τουρισμό στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης, προωθώντας την ανθεκτικότητα, την καινοτομία, τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Επενδύσεις σε βασικές υποδομές, βιώσιμο τουρισμό και βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας, προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Να διατηρηθεί η πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά των πληγεισών κοινοτήτων και να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα κατάρτισης για ταξιδιωτικούς οδηγούς πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και της πολιτιστικής συνέχειας.

Na υποστηριχθεί η δημιουργία κέντρων επισκεπτών και χώρων παρουσιάσεων, που αναδεικνύουν την τοπική ιστορία και τις παραδόσεις, προσελκύοντας πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τουρισμό.

Συνολικά για τις περιοχές υπό μετάβαση:

Να δοθεί π ροτεραιότητα στη στήριξη μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και παραδοσιακών τοπικών και οικογενειακών επιχειρήσεων .

Να στηριχθεί η κατάρτιση, εκπαίδευση και επανεκπαίδευση εργαζομένων και ανέργων, καθώς και να καταρτιστούν προγράμματα πρακτικής άσκησης με επαρκή αμοιβή, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ποιοτική εκπαίδευση, ώστε να μην μείνει κανείς πίσω στην πορεία προς την πράσινη μετάβαση.

Να παρέχεται ειδική τεχνική υποστήριξη στις περιφερειακές και τοπικές αρχές από τα πρώτα στάδια, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους για σχεδιασμό από τη βάση προς την κορυφή και να βοηθηθούν οι πιθανοί δικαιούχοι στην προετοιμασία έργων υψηλής ποιότητας.

Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών από την ενεργειακή φτώχεια στις περιοχές του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

ΕΚΘΕΣΗ- ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Στην έκθεση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, εγκρίθηκαν οι τροπολογίες της Έλενας Κουντουρά, στις βασικότερες εκ των οποίων, ζητά: