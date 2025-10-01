Ευρωπαϊκή άμυνα και ενίσχυση της Ουκρανίας στην άτυπη Σύνοδο ΕΕ στη Δανία - Τι αναμένεται να ζητήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης - Real.gr

Ασφάλεια, Άμυνα της ΕΕ, καθώς και ενίσχυση και χρηματοδότηση της Ουκρανίας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της ατζέντας της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ξεκινά το μεσημέρι στην Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Σύνοδος αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων των Ευρωπαίων ηγετών για την ασφάλεια και την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το διήμερο 23-24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου και θα συζητηθεί αναλυτικά.

Σε αυτό το πλαίσιο και αφ’ ης στιγμής μέρος της συζήτησης αναμένεται να μονοπωλήσει η αξιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων για την στήριξη των κρατών-μελών της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ, ιδιαίτερα σε αυτή την συγκυρία, τα ίδια πρόσωπα προϊδεάζουν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να υπογραμμίσει ότι η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι σε βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές.

Επιπλέον θα επισημάνει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων πρέπει να καλύπτει και τον Νότο.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός θέτει το ζήτημα των απειλών στα νότια σύνορα της ΕΕ. Σημειώνεται σχετικώς ότι το συγκεκριμένο θέμα είχε θέσει και σε προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συγκεκριμένα αυτό του Μαρτίου, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει συνολική στρατηγική ασφάλειας για την Ευρώπη, καθώς οι απειλές δεν περιορίζονται στα ανατολικά σύνορα, αλλά εκτείνονται στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν τότε συνταχθεί και άλλοι ηγέτες του Νότου.

Αναφορικά με τα εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θυμίσει την πρόταση που είχε υποβάλει, τον Μάιο του 2024, από κοινού με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις για εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα παρουσιάσει στην Κοπεγχάγη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εν τω μεταξύ, το πρόγραμμα της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) ξεκινά απόψε με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών το βασιλικό ζεύγος της Δανίας.

Στις εργασίες της Συνόδου, που θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί θα τεθούν επί τάπητος η ενίσχυση της Ουκρανίας, πάγιες και νέες απειλές ασφάλειας για την Ευρώπη, η ανθεκτικότητα, το μεταναστευτικό, η οικονομική ασφάλεια και η μείωση των εξαρτήσεων.

Όπως ενημερώνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει παρέμβαση σε στρογγυλό τραπέζι για το Μεταναστευτικό, στο οποίο θα συμμετέχουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ανδόρας.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, καλούν τους ηγέτες να μετάσχουν σε άτυπη συνάντηση για την εγκαινίαση του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού κατά των Ναρκωτικών, η ίδρυση του οποίου είχε προταθεί στην προηγούμενη Σύνοδο της ΕΠΚ. Μάλιστα, και λόγω της διασυνοριακής φύσης της διακίνησης των ναρκωτικών, ο στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα να αποτελέσει την πλατφόρμα για συντονισμένες πρωτοβουλίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ