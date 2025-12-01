Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Ν. Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Η Ελλάδα έμπνευση για την υπόλοιπη Ευρώπη - Real.gr

Η ιστορική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.

Η Επίτροπος Εργασίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Minzatu, συνεχάρη δημοσίως την Ελλάδα για την επίτευξη της εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης» για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Θέλω πραγματικά να συγχαρώ την Ελλάδα για την ιστορική υπογραφή της Κοινωνικής Συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους, όχι μόνο για το τι σημαίνει για την ελληνική αγορά εργασίας, για τους εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις, για τη χώρα, για το κλίμα του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα, αλλά και για την έμπνευση που δίνει για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου, επειδή προέρχεται από μια χώρα που δεν ανήκει στο σκανδιναβικό μοντέλο και που είχε τις δικές της ιστορικές προκλήσεις στο να φέρει τους κοινωνικούς εταίρους στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση. ‘Αρα, το μήνυμα που εκπέμπετε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε η κ. Roxana Minzatu.

Η κ. Κεραμέως, κατά την προσέλευσή της στο Συμβούλιο, δήλωσε:

«Σήμερα, στις Βρυξέλλες, ενημερώνω το Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Αρμόδια Επίτροπο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κ. Minzatu, για την ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που συνήφθη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Μια συμφωνία, η οποία ενισχύει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στη χώρα μας, οδηγεί στην προστασία περισσότερων εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, προσφέρει ένα πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και βάζει ξεκάθαρους κανόνες συνολικά στην αγορά εργασίας».

Η Υπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με την Επίτροπο Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Minzatu, καθώς και με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DGEMPL), Mario Nava, στους οποίους παρουσίασε το περιεχόμενο, τη σημασία και τα επόμενα βήματα της Κοινωνικής Συμφωνίας.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως έκανε παρεμβάσεις σε δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου με θέματα την απλούστευση, την εφαρμογή και τον αποτελεσματικό έλεγχο της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας και το «EU Talent Pool».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η Υπουργός συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους της, τον Υπουργό Κοινωνικής Προστασίας της Ιρλανδίας, Dara Calleary και την Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας της Λιθουανίας, Jūratė Zailskienė, χώρες που προηγούνται της Ελλάδας στη σειρά ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Με ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο instagram, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανέφερε τα εξής:

