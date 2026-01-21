Ευρωπαίος Επίτροπος: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς - Real.gr

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Το ζήτημα του εμβολιασμού ζώων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να αποκαλύπτει χθεσινό έγγραφο του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Υγεία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογίας. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη από το έγγραφο του κ. Βάρχελι προκύπτει σαφώς πως όχι μόνο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο αλλά αν κάποια χώρα προβεί σε σχέδιο εμβολιασμού , τότε τα γαλακτομικά προϊόντα από τις εγκαταστάσεις που υπόκεινται στο εν λόγω σχέδιο θα υπόκεινται σε σε μέτρα. «Αυτό σημαίνει τέλος στην εξαγωγή φέτας. Αυτό θέλετε;» είπε ο κ. Χατζηδάκης στην αντιπολίτευση.

Τα αίματα στην Ολομέλεια άναψαν όταν ο κ. Χατζηδάκης απαντώντας στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος νωρίτερα ζήτησε να επιτραπούν τα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων, κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για σύμπλευση με ψεκασμένους και λαϊκιστές.

«Το διαβάζω για να το ακούσουν οι κτηνοτρόφοι. Έχετε κ. Ανδρουλάκη πλάσει διάφορους μύθους αλλά εμείς οφείλουμε να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Ας μην παρουσιάζετε λοιπόν τα φαντασιακά σας» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης για να προσθέσει: «τι άλλο λέει ο Ούγγρος Επίτροπος; Λέει ότι αν εφαρμοστεί το εμβόλιο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα υπόκεινται στα μέτρα του σχετικού καταλόγου. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα απαγορευτεί η εξαγωγή φέτας. Αυτό προτείνετε κ. Ανδρουλάκη. Προτείνετε να αγνοήσουμε την επιστημονική κοινότητα της χώρας, εσείς το ΠΑΣΟΚ μαζί με ψεκασμένους λαϊκιστές. Και προτείνετε επίσης να απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας».

Πέραν αυτού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι η ΝΔ αναγνωρίζοντας λάθη που της αναλογούν προχώρησε στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την μετάβαση του οργανισμού στην ΑΑΔΕ. «Γνωρίζετε όμως κ. Ανδρουλάκη ότι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και δικό σας, και του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήστε με την γλώσσα της αλήθειας και όχι την ξύλινη μικροπολιτική . Εκτός αν δεν είδατε το βίντεο με τον Πάγκαλο του ΠΑΣΟΚ που έλεγε σε αγροτοσυνδικαλιστές “είπαμε να κάνετε πανωγραψίμματα 2 φορές αλλά όχι 3 και 4”. Μάλλον αυτά δεν τα έχετε δει, όπως δεν είδατε ότι και δικά σας στελέχη πέρασαν από την εξεταστική και ελέγχονται από την οικονομική αστυνομία» είπε.

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης αρχικά κατηγόρησε την κυβέρνηση που δεν προμηθεύεται εμβόλια για την ευλογιά για να επιτεθεί στην συνέχεια στον Ευρωπαίο Επίτροπο χαρακτηρίζοντας τον «Ιανό» υποστηρίζοντας ότι πέραν αυτού του εγγράφου που εμφάνισε ο κ. Χατζηδάκης, υπάρχει η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής επιτροπής που συντείνει – όπως είπε – τοπικούς εμβολιασμούς.

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι είναι σκάνδαλο αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ΝΔ. Ο ίδιος πάντως έσπευσε να διευκρινίσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει στις εργασίες της υπό σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον αγροτικό τομέα.

Ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου Βάρχελι:

