Εξεταστική: Έκρηξη του Αλέξανδρου Αυλωνίτη για μια καραμέλα - «Με θεωρείτε ΑμΕΑ; Να το καταλάβω να πάω σπίτι μου» - Real.gr

Εκτός ορίων για μια καραμέλα βγήκε η ένταση στην εξεταστική της Βουλής με τον βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη να εκρήγνυται επειδή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης μετά από πεντέμισι ώρες εξέτασης έβγαλε από το σακάκι του ένα πακέτο καραμέλες.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

«Όταν σας ρωτάνε κύριε μάρτυρα να μην μασάτε. Μηρυκάζουν μόνο τα γίδια» φώναξε ο βουλευτής εμφανώς σε έξαλλη κατάσταση. «Με ακούτε; Μην μασάτε όταν σας ρωτάω. Ξέρετε πόση ώρα είμαστε εδώ» συνέχισε ο κ. Αυλωνίτης για να προσθέσει σε ανάλογο ύφος και ένταση «κοιτάξτε ειρωνία. Μου δείχνει τις καραμέλες. Είναι σωστό να γλείφει καραμέλα κύριε πρόεδρε; Βάλτε επιτέλους μια τάξη». Από την πλευρά του ο κ. Αυγενάκης επέλεξε να μην απαντήσει και να μην δώσει συνέχεια στο επεισόδιο.

Λίγη ώρα αργότερα πάντως σε διακοπή που έκανε ο πρόεδρος της εξεταστικής στον κ. Αυλωνίτη ο βουλευτής προκαλώντας αλγεινη εντύπωση φώναξε : «Είμαι ΑμΕΑ κύριε Πρόεδρε; Με θεωρείτε ανάπηρο; Να το καταλάβω, να πάω σπίτι μου αν είναι έτσι;».