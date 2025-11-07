Εξεταστική: Ένταση μετά από αναφορά του Αλ. Καζαμία για τον Γρηγόρη Βάρρα - Real.gr

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής μεταξύ του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και του Αλ.Καζαμία όταν ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας απαντώντας στο ερώτημα του κ.Βορίδη για ποιο λόγο ο κ. Βάρρας δεν πήγε νωρίτερα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία εκτίμησε ότι έδρασε πολιτικά και δεν ήθελε να κάνει κακό στην κυβέρνηση καθώς είχε ήδη λάβει θέση ειδικού συμβούλου στο Μέγαρο Μαξίμου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

«Δηλαδή τι μου λέτε; Ότι ο κ. Βάρρας σιώπησε για μια θέση μετακλητού; Αυτό που λέτε είναι προσβλητικό για τον κ. Βάρρα» αντέδρασε ο κ. Βορίδης. Ο κ. Καζαμίας επέμεινε λέγοντας πως η αιτία της τετραετούς καθυστέρησης του κ. Βάρρα να πάει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι πως επέλεξε να δράσει πολιτικά καθώς είχε ήδη θέση στη γραμματεία της κυβέρνησης. Με ιδιαίτερη ένταση ο κ. Βορίδης επανήλθε. Ο διάλογος εκτυλίχθηκε ως εξής:

ΒΟΡΙΔΗΣ:Μα γιατί ο κ. Βάρρας ενώ γνώριζε όλα αυτά τα φρικώδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα καταγγέλλει 4 χρόνια μετά;

ΚΑΖΑΜΙΑΣ :Επέλεξε να δράσει πολιτικά. Πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και προφανώς δεν ήθελε να κάνει κακό στην κυβέρνηση.

ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν θα δεχθώ αυτό που λέτε γιατί δεν μπορείτε να εκφράσετε αυθεντικά τον κ. Βάρρα. Αν ξέρει και είναι έντιμος και ξέρει ότι γίνονται φρικώδη πράγματα τι σημαίνει ότι δεν μιλάει επειδή πάει στο Μαξίμου; Να κάνει αυτό που πρέπει. Εφόσον είσαι έντιμος να πας στην δικαιοσύνη αμέσως και να τα πεις. Ούτε Μαξίμου ούτε ξεμαξίμου. Η ακεραιότητα επιβάλλει συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό που είπατε ούτε θέλω να το πιστέψω για τον κ. Βάρρα. Ήξερε όλα αυτά τα φρικώδη και τα έκρυψε. Σιώπησε για να δεχθεί θέση μετακλητού στο Μαξίμου ;

ΚΑΖΑΜΙΑΣ :Δηλαδή έπρεπε να πάει το 2020 στην ευρωπαϊκή εισαγγελία;

ΒΟΡΙΔΗΣ: Έπρεπε να πάει «χθες»

ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν υπήρχε τότε

ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί η ελληνική δεν μας κάνει; Αποκρούω την λογική σας προς υπεράσπιση του κ. Βαρρά. Αν δεχθώ την λογική σας μένει βαριά εκτεθειμένος ο κ. Βάρρας. Εγώ φυσικά δεν την δέχομαι. Την αποκρούω .