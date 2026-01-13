Εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατσινοπούλου: «Πηγή του κακού» η ενίσχυση της κατοχής γης και όχι της παραγωγής - Real.gr

Τι είπε η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής

«Η πηγή του κακού, βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πολιτική, που αποφάσισε για την ΚΑΠ του 2003, να αποσυνδέσει τις επιδοτήσεις τότε, στα παραγόμενα προϊόντα [. . .] και να ενισχύει τελικά, την κατοχή ή τη χρήση γης». Αυτό τόνισε η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (4/2015 – 10/2015), Ειρήνη Κατσινοπούλου, στο πλαίσιο της κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων. «Όταν έχεις θεμελιακά στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, μία ενίσχυση αυτού, και όχι της παραγόμενης ποσότητας, καταλαβαίνετε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να θωρακίσεις, το κτηματολόγιο της χώρας σου, ώστε να μη γίνεται καμιά λαθροχειρία, ούτε στην ιδιοκτησία ούτε στα μισθωτήρια..», είπε η κ. Κατσινοπούλου.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, η κ. Κατσινοπούλου μίλησε επίσης για εξάρτηση του οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο: «Βοούσε το σύμπαν του αγροτικού κόσμου, εδώ και πολλά χρόνια, για την εξάρτηση από τη “Νουροπάμπλικ”» είπε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι «το να βρεις τον τρόπο της μετάβασης από ένα συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα, και τις υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου, σε ένα άλλο και ταυτόχρονα να μπεις στο άλλο χωρίς τρανταγμούς και κυρίως χωρίς υπονόμευση των ενισχύσεων των αγροτών ήταν ένα εξαιρετικά περίπλοκο στοίχημα, που δεν μπορούσε να κερδηθεί μέσα σε λίγους μήνες, ούτε σε διάρκεια έτους».

Η κ. Κατσινοπούλου είπε επίσης ότι «η συμμετοχή της εταιρείας τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σαν μέτοχος στη “ΓΑΙΑ Επιχειρείν” ήταν προβληματική. Απορώ γιατί δεν ελέγχθηκε ποτέ. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είναι απαγορευτική αυτή η σχέση. Δεν μπορεί δηλαδή, ο σύμβουλος ενός οργανισμού να συμβουλεύει και να παρέχει τεχνογνωσία και σε εκείνους οι οποίοι ελέγχονται από τον οργανισμό».

Για παρελκυστική σκοπιμότητα της κλήτευσης της μάρτυρος έκανε λόγο η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μ. Αποστολάκη. «Είναι “ιλαρό” το γεγονός ότι έχει κληθεί μία μάρτυρας, που πέρασε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν 10 χρόνια, για έξι μήνες» είπε η κ. Αποστολάκη.

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κατατεθεί στην εξεταστική επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών (Leverage ΑΕ) που είχαν αναλάβει τον έλεγχο των καταστάσεων της χρήσης 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ, «καθώς ενδέχεται να αναδεικνύει ζητήματα που άπτονται της ορθής διοικητικής λειτουργίας, της διαχείρισης του έργου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό υλοποιήθηκε».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ