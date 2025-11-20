Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Ανδρέας Στρατάκης: Ήμουν ΠΑΣΟΚ, πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, πέθανε το ΠΑΣΟΚ - Γιατί κατέβηκε με τη ΝΔ - Real.gr

Αποκαλυπτικός όσον αφορά τις κομματικές του προτιμήσεις ήταν με την έναρξη της κατάθεσής του ο Ανδρέας Στρατάκης γνωστός και ως «χασάπης» λέγοντας ότι από τότε που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου πέθανε και το ΠΑΣΟΚ.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο μάρτυρας ο οποίος το 2019 υπήρξε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας αν υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Η απάντησή του προκάλεσε πανδαιμόνιο στη συνεδρίαση: “Ναι κύριε Λαζαρίδη. Ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ήμουν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να μην κρυβόμαστε. Εγώ και η οικογένειά μου από τότε που γεννηθήκαμε ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς” είπε.

“Και μετά πώς κατεβήκατε με τη Νέα Δημοκρατία;” ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης. “Ναι το 2019 κατέβηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Ζούσαμε μια απερίγραπτη κατάσταση ο αγροτικός κόσμος με την τότε κυβέρνηση. Αποφάσισα να στηρίξω τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Πλέον δεν είμαι τίποτα. Είμαι πολιτικά άστεγος”.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον Γ. Ξυλούρη – Δεν καταθέτει στην Επιτροπή – Τι αναφέρει στο υπόμνημά του – Τι ζήτησε η αντιπολίτευση

H αναφορά του κ. Στρατάκη προκάλεσε πολλά σχόλια και γέλια στην επιτροπή προκαλώντας την παρέμβαση του προέδρου της εξεταστικής Ανδρέα Νικολακόπουλου ο οποίος είπε ότι δεν είναι αξιοπρεπής συμπεριφορά.

Έντονος διάλογος Στρατάκη -Αποστολάκη: Με κατηγορείτε κάθε μέρα. Θα μου τινάξετε το σπίτι στον αέρα – Δεν είστε κατηγορούμενος

Έντονο διάλογο με τον μάρτυρα Ανδρέα Στρατάκη είχε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη καθώς επέμενε να τον ρωτά για υποθέσεις του Γ.Ξυλούρη. “Εγώ θέλω να μου πείτε γιατί με κατηγορείτε εμένα . Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες κάθε μέρα για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για τον Ξυλούρη” είπε ο κ. Στρατάκης.

“Κατηγορούμενος δεν είστε. Το αν θα είστε εσείς ή όποιος άλλος το αποφασίζουν οι εισαγγελείς. Εδώ έχετε έρθει ως μάρτυρας. Δεν είστε κατηγορούμενος” είπε η κα Αποστολάκη .

Λίγη ώρα αργότερα οι δυο τους είχαν μια ακόμα έντονη αντιπαράθεση όταν ο κ. Στρατάκης είπε ότι είχαν γνωριστεί την περίοδο που ήταν υφυπουργός. “Τι λέτε; Είχαμε γνωριστεί; Είχε πεθάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε”. “Ήταν ο Γιώργος. Με ό,τι λέγεται Παπανδρέου ήμουν. Να το ξεκαθαρίσω. Θεσμικά σας είχα γνωρίσει. Σας είχα γνωρίσει πολιτικά και κομματικά. Εσείς υφυπουργός, εγώ συνεταιριστής”.

Ο έντονος διάλογος δεν τελείωσε εκεί. Η κυρία Αποστολάκη επέμεινε να ρωτά τον κ. Στρατάκη για τον κ. Ξυλούρη ερωτώντας τον πως του φαίνεται πως ο φίλος του Ξυλούρης δώρισε στον τότε υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη το γλυπτό που βρίσκεται στην είσοδο του ΥΠ.ΕΣ. “Μα τι είναι αυτά που λέτε; Απορώ πως το λέτε εσείς. Δεν διαβάσατε ότι ήταν άλλοι Ξυλούρηδες; Κάτι επιχειρηματίες από την Αθήνα, άσχετοι με τον Γιώργη τον Ξυλούρη ήταν οι άνθρωποι”.

Ένα βήμα πίσω η αντιπολίτευση για «χασάπη»

Σε μερική αναδίπλωση δείχνει να οδηγείται τμήμα της αντιπολίτευσης σε σχέση με τον σημερινό μάρτυρα της εξεταστικής Ανδρέα Στρατάκη. Κι ενώ επί μήνες ακόμα και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών το ψευδώνυμο «χασάπης» έγινε συνώνυμο της διαπλοκής και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα ενώπιον του κ. Στρατάκη το ένα μετά το άλλο τα στελέχη της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν ότι έχουν κατηγορήσει τον μάρτυρα ή ότι το όνομά του εμπλέκεται στη δικογραφία.

Παρά το ότι όλοι ανέμεναν την κατάθεση του κ. Στρατάκη ως μία από τις πιο σημαντικές με βάση τον θόρυβο που έχει προκληθεί, η εξέταση του μάρτυρα προχωρά με πολύ γρήγορο ρυθμό και με τους εισηγητές να μην εξαντλούν καν τον χρόνο που τους έχει διατεθεί.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είπε στον κ. Στρατάκη ότι δεν είναι κατηγορούμενος .

Η ένταση χτύπησε κόκκινο λίγη ώρα αργότερα όταν κατά τη διάρκεια ερωτήσεων από τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Στρατάκης ρώτησε τον κ. Κόκκαλη που αναφέρεται το όνομά του στη δικογραφία. «Εγώ ήρθα εδώ να μου πείτε που αναφέρομαι εγώ. Όταν κατηγορούμαι αρνητικά εγώ…» είπε ο κ. Στρατάκης με τον κ. Κόκκαλη να τον διακόπτει “Σας κατηγόρησα εγώ;». “Εσείς όχι. Εσάς σας εκτιμώ. Ο διπλανός σας όμως λέει…» είπε δείχνοντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα. «Η δικογραφία τα λέει» είπε ο κ.Μπάρκας με τον κ. Στρατάκη να φωνάζει: έχουν καταγραφεί και ειπωθεί δεκάδες και εκατοντάδες ψέμματα. Που είμαι στη δικογραφία κύριε Μπάρκα. Που αναφέρομαι; Που έχετε διαλύσει το σπίτι μου από τα Αθηναϊκά πάνελ. Θα μου τινάξετε το σπίτι στον αέρα». «Να το αποσύρει» φώναξε ο κ. Μπάρκας. «Δεν το αναιρώ. Όταν βγαίνεις στα κανάλια και λες λες λες τι να αναιρέσω;» απάντησε ο κ. Στρατάκης.

Αλλά και λίγη ώρα αργότερα κατά την εξέταση του από το ΚΚΕ ο κ. Στρατάκης ξαναρώτησε για ποιον λόγο κατηγορείται με τη βουλευτή του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου να απαντά ότι “εμείς δεν σας είχαμε καν στη λίστα μαρτύρων”. Ο Ζεϊμπέκ Χουσεϊν της Νέας Αριστεράς μετά από επίμονες αναφορές του κ. Στρατάκη υποστήριξε ότι προσωπικά αλλά και η Νέα Αριστερά δεν τον έχει κατηγορήσει ποτέ και ότι το όνομα του δεν εμπλέκεται στη δικογραφία.

LIVE η συνεδρίαση της Εξεταστικής: