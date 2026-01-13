Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ-Άννα Μαρία Γιαντσή: Άλλη η αίσθηση μου όσο ήμουν στον Οργανισμό, άλλη όταν ιδιώτευσα - Real.gr

«Η Δικαιοσύνη θα κρίνει και όλοι αναμένουμε να κρίνει ποιοι είναι υπεύθυνοι. ‘Αποψη μου είναι όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτά που αναφέρονται στο ευρωπαϊκό εισαγγελικό πόρισμα, από όποιο μετερίζι, θα πρέπει να έχουν και την ανάλογη ευθύνη και να τους καταλογιστούν οι αντίστοιχες ευθύνες. Να μην την πληρώσουν όμως άνθρωποι που δεν ευθύνονται, λόγω μιας επικοινωνιακής κατάστασης που εξυπηρετεί τον οποιονδήποτε».

Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά η ‘Αννα Μαρία Γιάντση, πρώην Αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από 21/4/2015 έως 20/10/2015, κατά την κατάθεση της στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση, απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, σχετικά με την διαχρονικότητα του προβλήματος, η κ. Γιάντση ανέφερε:

«Θυμάμαι να υπάρχουν παράπονα και από τις δύο πλευρές. Και από τους παραγωγούς που διαμαρτύρονταν για την καθυστέρηση στις πληρωμές και από τους τεχνικούς συμβούλους που έλεγαν ότι αργούσαν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις».

-Από την αίσθηση σας κατά την διάρκεια της μικρής σας θητείας στον Οργανισμό υπήρχε στρωμένος δρόμος για να γίνουν αστοχίες στους ελέγχους και στις διασταυρώσεις στοιχείων τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι; ρωτήθηκε από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη.

«Η αίσθηση μου μεταβλήθηκε στην πορεία. ‘Αλλη αίσθηση είχα όσο ήμουν στον Οργανισμό, άλλη όταν ιδιώτευσα και όταν είχα ΚΥΔ και άλλη με την καθημερινή μου επαφή με παραγωγούς», απάντησε.

-Πιστεύετε ότι ήταν θωρακισμένος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να μην αφήσει επιτήδειους να το εκμεταλλεύονται; ρώτησε η κ. Λιακούλη.

«Θα κρίνω λάθος αν μιλήσω για την περίοδο που ήμουν εγώ. Τότε υπήρχαν συνεχείς έλεγχοι από την ευρωπαϊκή επιτροπή και δεν διαπιστώνονται τα πράγματα που διαπιστώνονται σήμερα. Στενοχωριέμαι που είδα ότι ο Οργανισμός, ο οποίος είχε το «ανφάν γκατέ», είχε επαρκή στελέχωση, έγινε αυτό που έγινε», είπε η μάρτυρας.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη αν έπεσε στην αντίληψη της προβληματική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την στεγανοποίηση δεδομένων του και ομηρία του από τους τεχνικούς συμβούλους, ανέφερε ότι «ήταν πολύ λίγο το διάστημα της θητείας μου για να αντιληφθώ όλα αυτά που διαβάζω σήμερα».

«Το πώς εξελίχθηκε αυτή η συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικού συμβούλου δεν είχα εικόνα. Είχαν γίνει συζητήσεις για προβλήματα, στα πλαίσια συσκέψεων με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να υπάρχει πιο πολύ εσωτερική διαχείριση των θεμάτων στο πρώτο εξάμηνο που ανέλαβε η νέα διοίκηση», ανέφερε.

Σε άλλη ερώτηση βουλευτών αν ήταν γνώστης των προβλημάτων του Οργανισμού ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, ανέφερε ότι «είναι υποχρέωση της διοίκησης να ενημερώνει τον υπουργό γι αυτό γινόντουσαν οι συσκέψεις».

Απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων βουλευτών, σχετικά με καταγγελία του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη, για καταχρηστική συμπεριφορά σε ΚΥΔ δικής της ιδιοκτησίας, τα οποία πληρώθηκαν για παροχή γεωργικών συμβουλών αλλά που ποτέ δεν τις έλαβαν οι αγρότες, ανέφερε ότι «ο κ. Ανεστίδης δεν αναφέρθηκε σε ΚΥΔ, αλλά σε φορέα γεωργικών συμβουλών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ