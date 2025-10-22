Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης πυροδότησε το αίτημα της ΝΔ για διενέργεια τεχνικών ελέγχων πληροφοριακών συστημάτων από την ΑΑΔΕ - Real.gr

Αίτημα για την διενέργεια τεχνικού ελέγχου είτε από εξειδικευμένο φορέα είτε από την ΑΑΔΕ, με στόχο, όπως υποστηρίχθηκε, «να υπάρξει σαφής και αντικειμενική εικόνα για το πως τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν, λειτούργησαν και ελέγχονταν διαχρονικά από το 2009 μέχρι σήμερα και αν υπήρχε συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο», κατέθεσε η ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως είπε, καταθέτοντας το αίτημα ο εισηγητής της ΝΔ Ευάγγελος Λιάκος, «η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει να απευθύνει η Εξεταστική Επιτροπή επίσημο αίτημα προς την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργήσει τεχνικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων και να ενημερώσει για τα αποτελέσματά της».

Την έντονη διαφωνία των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η πρόταση της ΝΔ για την διενέργεια τεχνικού ελέγχου από την ΑΑΔΕ, που τόνισαν ότι «δεν μπορεί ελεγκτής και ελεγχόμενος να είναι το ίδιο πρόσωπο».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της, «στην ανάθεση της αποστολής αυτής στην ΑΑΔΕ, η οποία έχει απωλέσει κάθε ίχνος αντικειμενικότητας και της απαιτούμενης ουδετερότητας για να επιτελέσει το έργο της».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι το κόμμα της «συμφωνεί στην αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων, όμως θα πρέπει να διενεργηθεί από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο».

«Διαφωνούμε κάθετα, δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο αντικειμενικότητας και πρόκειται περί μεθόδευσης εάν η πλειοψηφία επιμείνει σε αυτό», ανέφερε η κ. Αποστολάκη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, τονίζοντας πως «είναι ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία προσπαθεί να περιορίσει το πεδίο ερευνών».

«Συμφωνούμε υπό την αίρεση ότι η πραγματογνωμοσύνη θα γίνει από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο και όχι από την ΑΑΔΕ στην οποία από το νόμο δεν μπορεί να της ανατεθεί. Ο Οργανισμός ελέγχεται. Δεν μπορεί να αναφερθούμε σε αυτόν τον οποίον ελέγχουμε να διενεργήσει κα την πραγματογνωμοσύνη», πρόσθεσε ο κ. Κόκκαλης.

«Ελεγκτής και ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί αυτό μας σερβίρει εδώ η κυβερνητική πλειοψηφία», επεσήμανε η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει αντίρρηση στην διενέργεια πραγματογνωμοσύνης αλλά από ανεξάρτητο φορέα.

Αμφιβολίες «κατά πόσον η ΑΑΔΕ είναι ένας αντικειμενικός φορέας για να μπορέσει να δώσει μία αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων», εξέφρασε και ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.

«Είναι φανερό ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνολικά, δεν τους απασχολεί τίποτα περισσότερο εκτός από το σόου το οποίο επιχειρούν να κάνουν καθημερινά», αντέδρασε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης. Ταυτόχρονα απέρριψε τις αιτιάσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, περί μη αξιοπιστίας και ουδετερότητας της ΑΑΔΕ σημειώνοντας ότι «προφανώς είναι στη γραμμή του Παύλου Πολάκη που έχει ζητήσει την κατάργηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

«Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα τεκμηριώσει την έλλειψη εμπιστοσύνης για την ΑΑΔΕ κατά την εξέταση του διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο. Για εκείνους που ταυτίζονται με τους ανεξάρτητους της Χρυσής Αυγής, ας ηρεμήσουν. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και χωρίς την συναίνεση της αντιπολίτευσης ανέλαβε η ΑΑΔΕ τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σχολίασε η κ. Αποστολάκη.

